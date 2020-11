Bauwut in Birsfelden – So soll der «Birsturm» aussehen Das neue Hochhaus an der Birs soll so hoch wie der St.-Jakobs-Turm werden und an einen neuen öffentlichen Park grenzen. Die Quartierplanung Birseckstrasse schafft attraktiven Wohnraum – für Besserverdienende. Andrea Schuhmacher

Der «Birsturm» soll direkt am Fluss gebaut werden und der neue Park öffentlich zugänglich sein. Hier der Blick vom Park zur Birs. Visualisierung: Westpol und Harry Gugger Studio

Auf Papier überzeugt die Quartierplanung Birseckstrasse: In Birsfelden sollen 78 Wohnungen aus den 1950er- und 1990er-Jahren durch 146 moderne Wohnungen ersetzt werden– inklusive einem 73 Meter hohen Gebäude vom Architekturbüro Harry Gugger Studio. Durch das Bauen in die Höhe werden dabei 208 Quadratmeter Bodenfläche frei. Hinzu kommen: Ein neuer Park mit offenem Zugang zur Birs. Mehr Grünraum, wobei die alten Bäume bestehen bleiben. Ein unterirdisches Parkhaus mit eigens fürs Carpooling zur Verfügung gestellten Fahrzeugen. Genug Platz für zwei Velos pro Wohneinheit. Behindertengerechte Zugänge, Bauten die den Minergie-Standard erfüllen. Das sind gute Gründe, um sich einen Umzug in die Baselbieter Gemeinde ernsthaft zu überlegen – wenn man das Portemonnaie dafür hat.