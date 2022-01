Infrastruktur in beiden Basel – So sind wir für die Omikron-Quarantänewelle aufgestellt Die Einschätzungen, wie sehr Omikron einen Einfluss auf die Grundversorgung haben könnte, gehen in der Region auseinander. Grund zur Panik besteht nicht. Mirjam Kohler Karoline Edrich

Omikron bringt rekordhohe Infektionszahlen und damit Quarantänen mit sich. Symbolbild: Keystone

Die Corona-Fallzahlen steigen zurzeit täglich. Entsprechend viele Personen fallen aus, weil sie selbst in Quarantäne müssen oder sich beispielsweise um Kinder in Quarantäne kümmern müssen. Diese Ausfälle sind so hoch, dass einzelne Kantone die Quarantänedauer verkürzt haben. So sollen Wirtschaft und Infrastruktur stabilisiert werden. Wie bewerten Organisationen die Situation?

Spitäler, Kliniken, Heime: Unterschiedliche Einschätzungen

Gesundheitsinstitutionen stehen spätestens seit Pandemiebeginn unter Druck. Archivbild: Keystone

Für Spitäler sei es schwierig, qualifiziertes Personal zu rekrutieren, erklärt Nicolas Drechsler, Mediensprecher des Unispitals Basel: «Die Lage ist angespannt, und eine kurzfristige Besserung steht nicht in Aussicht.» Man werde die Situation mit dem meistern müssen, was man habe. Infrage käme Unterstützung aus anderen Spitälern, von Zivilschutz und Armee. Zudem hätten sich 800 Freiwillige gemeldet, wobei es sich dabei oft um Branchenfremde handle.