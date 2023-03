Projektwettbewerb abgeschlossen – So sieht die neue Kanti in Stein aus Der Kanton Aargau hat für die Erstellung der neuen Kantonsschule Fricktal in Stein einen Projektwettbewerb durchgeführt. Das Siegerprojekt steht nun fest. Tobias Burkard

Die neue Kantonsmittelschule Frick im Kanton Aargau soll auf das Schuljahr 2029/30 in Betrieb genommen werden. Visualisierung: Kanton Aargau

Nach einem harten Kampf um den geeigneten Standort der Mittelschule Fricktal wurde im September 2021 klar, dass die neue Kantonsmittelschule in Stein gebaut werden soll. Für die Erstellung der neuen Schule hat der Kanton Aargau in den letzten Monaten einen Projektwettbewerb durchgeführt. Auserkoren wurde nun das Projekt «Common Ground» der E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten AG aus Zürich. «Das Projekt überzeugte die Jury aufgrund seiner architektonischen und betrieblichen Qualitäten und hat somit den Zuschlag erhalten», heisst es in der Mitteilung. Die Wettbewerbsbeiträge würden vom 5. bis 18. April 2023 im Saalbau in Stein AG für die Öffentlichkeit ausgestellt, so der Kanton Aargau.

Durchgeführt wurde der Projektwettbewerb vom Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) zusammen mit der Abteilung Immobilien Aargau des Departements Finanzen und Ressourcen (DFS) im Zeitraum von März 2022 bis Januar 2023. Das vorgesehene Grundstück für die 44 Abteilungen umfassende Mittelschule liegt in Stein zwischen Wohnsiedlung, Freizeit- und Sportanlagen sowie landwirtschaftlich genutzten Flächen.

1 Sieger aus 13 zugelassenen Teams

Von 51 eingereichten Bewerbungen wurden 13 Teams zum Wettbewerb zugelassen: «Alle Projekte wurden mit grosser Sorgfalt ausgearbeitet und weisen eine hohe Qualität auf», so die Jury. Das Siegerprojekt überzeugte die Jury letztlich am meisten: «Die Lösung offenbart eine überraschend einfache Struktur, die zu einer gut nutzbaren Schule mit vielfältigem Raumangebot führt.» Auch würden der Neubau und die Umgebung die Anforderungen der angestrebten Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Das von E2A entworfene Schulhaus sei als Holz-Beton-Hybridbau konzipiert. Nach aussen werde die Konstruktion mit einer hochisolierten Holzelementfassade verkleidet.

Die 13 Wettbewerbseingaben werden in den kommenden beiden Wochen öffentlich ausgestellt. «Zum Auftakt findet am 5. April 2023 um 18.00 Uhr im Saalbau Stein ein kleiner öffentlicher Anlass zur Eröffnung der Ausstellung unter Beteiligung von Regierungsrat und Bildungsdirektor Alex Hürzeler sowie Urs Heimgartner, Leiter Immobilien Aargau (DFR) und Vorsitzender des Preisgerichts, statt», so die Mitteilung. Die neue Schule kann voraussichtlich auf das Schuljahr 2029/30 in Betrieb genommen werden.

