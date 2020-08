Maskenpflicht und Contact-Tracing – So sieht der Theaterbesuch künftig aus Die Bühnen beider Basel sind für die kommende Theatersaison gut gerüstet. Das Roxy in Birsfelden und das Basler Marionettentheater haben einen ersten Testlauf durchgeführt. Nathalie Reichelt

Theaterleiter Sven Heier und Dramaturgin Katharina Germo (beide stehend) in Aktion: Im Theater Roxy gibts ein Probesitzen nach Corona-Regeln. Foto: Pino Covino

Kurz vor Ende der vergangenen Saison gab der Bund nach der mehrmonatigen Zwangspause wieder grünes Licht für Theatervorstellungen. Die Freude war gross, die Unsicherheit aber auch: Ist Maskenpflicht sinnvoll und wenn ja, auch während der Vorstellung? Wie sieht die Situation auf der Bühne aus? Wie kann sichergestellt werden, dass die Abstände eingehalten werden? Im Laufe der Zeit werde sich die ideale Lösung ergeben, sagte damals Sven Heier, Leiter des Theaters Roxy, der BaZ.

Und er behielt recht: Jetzt, kurz vor dem Start der neuen Theatersaison, sieht die Situation ganz anders aus. Die Schutzkonzepte liegen vor, die Verhaltensregeln für Personal, Künstler und Besucher sind klar. Die Bühnen beider Basel liessen am Wochenende beim «Probesitzen mit Kuchen», einer Art Testlauf für die kommende Saison, diesbezüglich keine Zweifel offen.

Mehr als vorgeschrieben

«Wir wollten ein Zeichen setzen, dass der Kulturbetrieb wieder aufgenommen wird und dass wir die erforderlichen Massnahmen – ja sogar ein Mü mehr als vom Verband vorgeschrieben – ergriffen haben», sagt Daniel Jansen, Geschäftsleiter des Basler Marionettentheaters. Mit anderen Worten: lieber eine Massnahme zu viel als eine zu wenig. Es sei den Mehraufwand und die Einschränkungen wert, bestätigt auch der künstlerische Leiter Markus Blättler: «Hauptsache, wir müssen nicht wieder schliessen.» Auch im Theater Roxy herrscht grosse Vorfreude. Dramaturgin Katharina Germo rechnet vonseiten des Publikums mit grossem Verständnis für die aufgestellten Hygieneregeln, weil man sich ein Stück weit bereits daran gewöhnt habe.

In beiden Theaterhäusern gilt in sämtlichen geschlossenen Räumen – auch während der Vorstellung – Maskenpflicht. «Es ist nämlich unmöglich, die Distanzen einzuhalten», begründen dies sowohl Daniel Jansen als auch Katharina Germo. Des Weiteren wird das Personal beider Häuser täglich Türgriffe, Oberflächen und die Toiletten desinfizieren. Desinfektionsmittelspender werden natürlich bereitstehen. Die Tickets sollen wenn immer möglich online gekauft werden, die Abendkasse ist aber in beiden Häusern ebenfalls geöffnet.

Unterschiedliches Contact-Tracing

So weit, so gut. Einige kleine Unterschiede in der Handhabung zeigen sich zum Beispiel in Sachen Contact-Tracing, das beim Marionettentheater obligatorisch ist, während das Roxy nur die Daten der Onlinekäufer zwei Wochen lang hinterlegt. Zudem versichert Germo, dass die Räume gut gelüftet und bei Bedarf mehrere Ausgänge zur Verfügung gestellt würden. Der Saal wird beim Roxy ausserdem nur bis zur Hälfte (80 Personen) gefüllt. Eine solche Begrenzung ist beim Marionettentheater hingegen vorläufig nicht nötig, weil dort sowieso nur für 100 Leute Platz ist. Dafür wird aber der Auslass gestaffelt vonstatten gehen.

«Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wollen die Gesundheit aller Beteiligten schützen», sagt Jansen und fügt entschlossen hinzu: «Wir sind parat!» Der kommenden, lang ersehnten Theatersaison scheint also nichts mehr im Wege zu stehen.