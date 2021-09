Dramatischer Einbruch – So sehr leidet der Schweizer Fussball unter der Transferdürre Clubs ohne Besitzer mit dickem Portemonnaie werden wegen Corona immer vorsichtiger. Das spüren selbst grosse Ligen – und deshalb erst recht die Super League. Dominic Wuillemin , Florian Raz

Vier Assists an der EM – und jetzt trotzdem nur Athen als Ausweg: Steven Zuber ist ein Leidtragender des ausgetrockneten Transfermarkts. Foto: Kirill Kudrjawtsew (AFP)

Die Frage drängt sich unweigerlich auf, als Steven Zuber am Mittwoch gegen Griechenland mit einem Tor und einer Vorlage im Schweizer Nationalteam einmal mehr herausragt: Warum spielt dieser Zuber nun bei AEK Athen?

Der 30-Jährige war beim Vorstoss in den EM-Viertelfinal eine der grossen Figuren. Er bereitete vier Tore vor, so viele wie kein anderer an diesem Turnier. Er überzeugte gegen die Fussballmächte Frankreich und Spanien. Kurz: Der Flügel tat alles, um sich für einen Transfer aufzudrängen, weg von Eintracht Frankfurt, wo er nicht mehr erwünscht war. «Diese Clubs reissen sich um Super-Zuber», titelte der «Blick» Mitte Juli und nannte unter anderem Olympique Marseille und den FC Turin.