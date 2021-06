Höchstes Gebäude der Schweiz – So sehen Roche-Angestellte auf Basel hinunter 205 Meter hoch ist der zweite Wolkenkratzer von Roche in Basel. Noch ist der Bau nicht abgeschlossen. Wir durften aber ein erstes Mal einen spektakulären Rundblick auf die Region geniessen. Alexander Müller

Ein Rundgang durch das neue Roche-Hochhaus. Video: Mischa Hauswirth

Quälend langsam schleppt sich der Baustellenlift entlang der Fassade in die Höhe. Über drei Minuten dauert die Fahrt mit dem luftigen Gefährt bis in das 48. Stockwerk des zweiten Roche-Wolkenkratzers in Basel. Das drittoberste Geschoss des Hochhauses, das die Medien am Freitag auf Einladung des Pharmakonzerns besichtigen durften, werden die meisten Angestellten nie betreten: Es ist eines von mehreren Service-Stockwerken, die für den Betrieb des mit 205 Metern höchsten Gebäudes des Landes nötig sind.

Ganz oben im Gebäude entsteht in den nächsten Monaten die höchste Cafeteria der Schweiz, ein Ort, der exklusiv den Angestellten vorbehalten bleiben wird. Sie kommen in den Genuss einer phänomenalen Aussicht auf die ganze Region. Wie hoch das Gebäude ist, zeigt sich beim Blick nach unten in die Nachbarschaft. Der 2003 errichtete Messeturm war damals selbst noch das höchste Gebäude der Schweiz. Beim Blick hinunter vom Bau 2 wirkt der Messeturm hingegen winzig. Das Basler Münster, mit seinen 67 Metern Höhe auch kein Zwerg, verschwindet aus diesem Blickwinkel richtiggehend im Häuserbrei. (Lesen Sie dazu auch hier: Das sind (bald) die grössten Bauwerke der Region.)

Der Messeturm (rechts) war einst das höchste Gebäude der Schweiz. Jetzt wirkt er beim Blick vom zweiten Roche-Hochhaus beinahe winzig. Foto: Pino Covino Diese Cafeteria im 12. Stock ist im Retrolook gestaltet. Foto: Pino Covino Hoch über der Stadt: Im Vordergrund der erste Roche-Turm, hinten das Gellertquartier und der St.-Jakob-Park. Foto: Alexander Müller 1 / 4

Die Angestellten werden dereinst schneller in die Höhe gelangen als die Journalisten: Im Gebäude befinden sich zahlreiche Aufzüge mit unterschiedlichen Längen. Sie gehören laut Roche zu den schnellsten des Landes. Die Fahrt vom 48. Stock hinunter dauert dann tatsächlich nur einige Sekunden.

Keine Verzögerungen, keine Mehrkosten

Rund 550 Millionen Franken hat der Pharmakonzern für sein neues Aushängeschild investiert. Und laut Standortleiter Jürg Erismann wird der Rekordbau das Budget nicht überschreiten. Die Corona-Pandemie hat den Baustellenbetrieb zwar vor grosse Herausforderungen gestellt, zu Verzögerungen hingegen ist es deswegen nicht gekommen. Im Gegenteil: «Wir werden sogar ein bisschen vor der Zeit fertig sein», sagt Erismann.

Noch sind die Bauarbeiten nicht abgeschlossen. Erst im zweiten Quartal 2022 werden rund 3000 Angestellte in den Bau 2 einziehen. Sie werden dort jedoch keinen fixen Arbeitsplatz haben. Im Gebäude gibt es verschiedene Bereiche für verschiedene Arbeitssituationen. Es gibt Bereiche für den kreativen Austausch in Teams, für Sitzungen, aber auch solche für ruhiges, konzentriertes Arbeiten. Der Pharmakonzern geht davon aus, dass auch nach der Pandemie viele Arbeitsprozesse im Büro stattfinden, insbesondere jene, bei denen Zusammenarbeit nötig ist. Homeoffice wird aber in Zukunft ein Teil der Arbeitsrealität bei Roche bleiben. Erismann geht davon aus, dass von fünf Arbeitstagen künftig durchschnittlich zwei im Homeoffice stattfinden.

Fakten zum zweiten Roche-Hochhaus Infos einblenden Für den 205 Meter hohen Wolkenkratzer wurden 44’200 Kubikmeter Beton und 13’000 Tonnen Stahl verbaut. Die Bauweise sorgt gemäss Roche für eine hohe Erdbebensicherheit. Das Gebäude soll auch einem «Jahrtausenderdbeben» mit einer Stärke von 6,9 auf der Richterskala widerstehen. Das von den Basler Architekten Herzog & de Meuron entworfene Gebäude ist laut Roche «eines der nachhaltigsten und energieeffizientesten Gebäude der Welt». Geheizt wird mit Abwärme, gekühlt mit Grundwasser. Eine Computersteuerung regelt die Sonnenstoren und die Belüftung des Gebäudes. Dank der vielen Fenster sind die Innenräume relativ hell. Eine LED-Beleuchtung sorgt für das Übrige. Im Gebäude selbst wurde viel mit Holz gearbeitet und teilweise recycelte Baustoffe verwendet, beispielsweise Teppiche, die aus alten Fischnetzen hergestellt wurden.

Mit dem Bezug des neuen zweiten Hochhauses wird Roche auch die restlichen, über die ganze Stadt verstreuten angemieteten Büroflächen auflösen. Einst hatte der Pharmariese 14 Aussenstellen in Basel, ein Teil davon ist bereits nach der Fertigstellung des ersten Turms überflüssig geworden. Auf dem Campus sind neben dem Bau 2 mit dem neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum noch vier weitere Gebäude im Bau. Das höchste davon wird am Ende ebenfalls stolze 132 Meter hoch sein. Bis Ende 2023 wird dieser Komplex weitere rund 1800 Büro- und Laborarbeitsplätze beherbergen. Aufgelöst werden dann jene älteren Gebäude auf dem Südareal am Rhein, wo der Konzern eine grössere Grünfläche plant. Weichen wird dann auch der Bau 52 müssen, sehr zum Unmut des Basler Heimatschutzes. Mit dem Einverständnis des kantonalen Denkmalrates wurde das alte Roche-Hochhaus aus dem Inventar schützenswerter Bauten entlassen. Der Konzern plant an dessen Stelle eine repräsentative Vorfahrt auf dem Campus, beispielsweise für Taxis oder Anlieferungen.

Ein Teil des Südareals ist für einen dritten Wolkenkratzer reserviert. 221 Meter hoch könnte der dritte Teil des Ensembles werden. Doch ob diese Pläne jemals umgesetzt werden, ist derzeit ungewisser als auch schon. Erismann bezeichnet das dritte Hochhaus nur noch als «Vision». Derzeit würden diese Flächen in Basel von Roche nicht benötigt. Ob sich dies in Zukunft ändert, hängt vom Geschäftsgang des Pharmakonzerns ab.

Fehler gefunden?Jetzt melden.