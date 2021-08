Netflix-Serie «The Crown» – So sehen Diana und Charles in der neuen Staffel aus Die fünfte Staffel der Erfolgsserie spielt in den Skandaljahren des britischen Königshauses. Nun sind erste Bilder veröffentlicht worden. Tina Huber

Sie gibt die neue Queen Elizabeth II: Imelda Staunton. Foto: Alex Bailey (Netflix) Die echte Queen Elizabeth bei einem Empfang im Königspalast. Foto: Anwar Hussein (Getty Images) 1 / 2

Wenn die fünfte Staffel der Erfolgsserie «The Crown» startet, begibt sich die Geschichte um die britische Königsfamilie in das skandalreiche Jahrzehnt der Neunziger. In der vierten Staffel haben Charles und Diana geheiratet, in der Ehe kriselt es bereits heftig, und die blutjunge Prinzessin fühlt sich einsam im Palast.

Weiter nach der Werbung

Mit den neuen Folgen, die voraussichtlich ab 2022 auf Netflix ausgestrahlt werden, nähert sich die royale Saga weiter der Gegenwart an und damit auch den grossen Schlagzeilen, die das britische Königshaus damals machte: Die Scheidung des Prinzenpaars, ihre Affären, der frühe Unfalltod Dianas.

Nun hat Netflix die ersten Aufnahmen der neuen beiden Hauptdarsteller veröffentlicht: Elizabeth Debicki verkörpert die Prinzessin von Wales und übernimmt damit den Part von Emma Corrin. Auf dem Foto liegt Diana auf einer Couch, sie blickt schwermütig zu Boden, auf ihrem Bauch liegt ein Brief.

Die neue Prinzessin von Wales: Elizabeth Debicki als Lady Di. Foto: Netflix Die echte Prinzessin Diana, hier 1988 an einem Empfang im französischen Präsidentenpalast. Foto: David Levenson (Getty Images) 1 / 2

Gatte Prinz Charles hingegen, neu gespielt von Dominic West, gibt auf dem Bild den ernsten Staatsmann, im biederen schlammgrauen Anzug; im Gegensatz zum unsicheren Jüngling aus den früheren Staffeln (Josh O’Connor) ist er hier schon erkennbar ergraut.

Jetzt schon im mittleren Alter: Dominic West als Prinz Charles. Foto: Netflix Der echte Prinz Charles auf einem undatierten Bild. Foto :Tim Graham (Getty Images) 1 / 2

Die 31-jährige australische Schauspielerin Elizabeth Debicki hat unter anderem in «Guardians of the Galaxy Vol. 2» und «The Great Gatsby» mitgespielt. Der 51-jährige Brite Dominic West ist bekannt aus den Serien «The Wire» und «The Affair». Neben ihnen wird Imelda Staunton in den neuen Folgen von «The Crown» die Queen verkörpern und Jonathan Pryce deren Mann Prinz Philip.

Die letzten beiden Staffeln von «The Crown», es sind die fünfte und die sechste, werden die Geschichte der britischen Königsfamilie bis kurz nach der Jahrtausendwende erzählen. Bald beschäftigt sich ausserdem ein weiteres filmisches Werk mit den Royals: Anfang September feiert das Drama «Spencer» (mit Kristen Stewart als Lady Di) am Filmfestival Venedig Premiere.

Fehler gefunden?Jetzt melden.