Ohne Sprung – mit Begleitung – So schwimmen Sie richtig Rhein Welches sind die Gefahren? Wo steigt man aus? Was darf man nicht? Der kompakte BaZ-Guide fürs Rheinschwimmen. Linus Schauffert

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein grosses Rheinschwimmen. Allerdings erst am 15. August. Foto: Nicole Pont

Wenn die Temperaturen steigen, lassen auch die ersten Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer nicht lange auf sich warten. Falls auch Sie von der Lust auf den Sprung ins kühle Nass gepackt werden, folgt hier, worauf dabei zu achten ist.

Wer darf in den Rhein?

Sich im Rhein treiben zu lassen, ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Foto: Martin Regenass

Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) rät nur denjenigen Personen, im Rhein zu schwimmen, die sowohl schwimm- als auch tauchfähig sind. Grundsätzlich erlaubt ist es aber allen. Auch wird empfohlen, nur in Begleitung in den Rhein zu steigen.

Hunde dürfen auch in den Strom, allerdings nur an einer ausgeschilderten Stelle auf der Grossbasler Seite – etwa 150 Meter oberhalb der Wettsteinbrücke. An allen anderen Orten herrscht für sie ein Zutritts- und Badeverbot.

Wo darf geschwommen werden?

Es gibt mehrere Stellen auf Grossbasler und Kleinbasler Seite, wo das Schwimmen erlaubt ist (siehe Karte). Empfohlen wird die Strecke entlang des Kleinbasler Ufers, zwischen Schwarzwald- und Dreirosenbrücke. Nicht auf der Karte vermerkt ist ein kleines Gebiet auf Grossbasler Seite, unterhalb der Dreirosenbrücke beim neuen Novartis-Campus, wo mittlerweile auch geschwommen werden darf. Achten Sie zudem auf die roten Schifffahrtszeichen: Diese markieren den Rand der Schifffahrtsrinne der Grossschifffahrt. Das Schwimmen in ihr ist lebensgefährlich.

Wo steige ich am bequemsten ein?

Vorsicht: Die SLRG rät an sämtlichen Orten vom Sprung in den Rhein ab. Foto: Pino Covino

Beim Tinguely-Museum an der Paul-Sacher-Anlage 2 lässt es sich am einfachsten einsteigen. Man kann sich auf der Treppe bequem ausziehen und dann Schritt für Schritt ins kühle Nass steigen. Hier gibt es genügend Platz, um das Velo zu parkieren, und auch per ÖV ist der Einstieg gut zu erreichen: Nehmen Sie dazu die Buslinien 30, 31, 33, 34, 36, 38, 42 oder 46 bis zur Haltestelle Museum Tinguely.

Per Sprung von der Brücke darf man sich nicht in den Rhein stürzen. Die SLRG rät auch klar davon ab, an irgendwelchen anderen Orten in den Rhein zu springen, kennen die meisten Schwimmerinnen und Schwimmer doch weder Bodenverhältnisse noch die Tiefe des Rheins genau.

Und wo wieder raus?

Das Kleinbasler Ufer unterhalb der Mittleren Brücke ist ein beliebter Ort, um aus dem Rhein zu steigen. Foto: Nicole Pont

Sie können fast überall wieder aussteigen, wobei nahe bei den Brücken besondere Vorsicht geboten ist. Am Kleinbasler Rheinbord gibt es zahlreiche Treppchen, die Sie als Ausstieg benutzen können, oder Ketten, mithilfe derer Sie aus dem Rhein klettern können. Spätestens vor der Dreirosenbrücke sollten Sie aber den Fluss unbedingt verlassen.

Auf der Strecke entlang des Kleinbasler Ufers befinden sich mehrere Duschen und Toilettenanlagen. Und zahlreiche Buvetten, um nach dem Schwumm wieder Energie zu tanken.

Was soll ich mitnehmen?

Den Wickelfisch – hier in übergross – sollte man sich nicht um den eigenen Körper wickeln. Foto: Dominik Plüss

Einen Wickelfisch! Der kultige Basler Schwimmsack sorgt dafür, dass Ihre Kleider und Wertsachen auch im Wasser trocken bleiben. Auf keinen Fall sollten Sie sich aber den Wickelfisch um den Körper binden. Davon, ihn als Schwimmhilfe zu verwenden, wird ebenfalls abgeraten. Kaufen können Sie den «Fisch» unter anderem beim Touristenbüro am Barfüsserplatz.

Schwimmhilfen sind verboten: Luftmatratzen, Schwimmnudeln oder Flügeli gehören nicht in den Rhein. Empfohlen werden aber Schwimmschuhe, welche den Ein- und Ausstieg erleichtern können.

Auf was muss ich sonst noch achten?

Grosse Containerschiffe bedeuten grosse Gefahr beim Rheinschwimmen. Foto: Michael Scherrer

Steigen Sie nicht direkt nach einer Mahlzeit in den Rhein – und ganz sicher nicht nach dem Feierabendbier. Ob sich die Wassertemperatur und der Wasserpegel für einen Schwumm eignen, erfahren Sie am leichtesten über die Bach-App. Allgemein gilt: gesunden Menschenverstand einsetzen. Ist das Wasser zu kalt (kommt Anfang Mai oft vor), das Wasser zu trübe oder ist die Strömung sichtbar stärker als üblich, bleiben Sie lieber an Land.

Im Wasser gilt: ständige Wachsamkeit! Achten Sie darauf, dass Sie von der Strömung nicht zu nahe an die Schifffahrtsrinne getrieben werden. Schiffe können Sie nur schlecht sehen, der tote Winkel kann bei grossen Gefährten mehrere Hundert Meter lang sein. Schwimmen Sie nicht zu nahe an Brückenpfeilern vorbei, denn die Wirbel im Hinterwasser können auch für erfahrene Schwimmer gefährlich sein. Und versuchen Sie nicht, den Rhein zu überqueren.

Übrigens: Das diesjährige von der SRLG organisierte Rheinschwimmen findet voraussichtlich am 15. August statt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.