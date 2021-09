Debatte um den Stadt-Land-Graben – So schwer haben es die Bürgerlichen in unseren Städten tatsächlich Die SVP hat sich quasi aus der Stadt verabschiedet, die FDP ist zwar noch da, tut sich aber schwer. Lässt sich das ändern? Und was heisst es eigentlich, «bürgerlich» in einer Stadt zu sein? Philipp Loser , Alan Cassidy

Zeichnung: Felix Schaad

Die Schweiz ist ein zutiefst bürgerliches Land. Seit ewiger Zeit regiert eine Mehrheit von FDP und SVP unangefochten, der Schweizer ist ein konservativer, heimat- und schollenverbundener…

Halt!

So einfach ist es natürlich nicht. Nicht die ganze Schweiz ist ein zutiefst bürgerliches Land. Spätestens seit den 1990er-Jahren stehen die grossen Städte quer. Sie werden meist von rot-grünen Mehrheiten regiert, FDP und SVP spielen, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. 7 von 10 der grössten Schweizer Städte sind in rot-grüner Hand – nur in Lugano gibt es eine klar bürgerliche Mehrheit.