Feuerwerk zum 1. August – So schützen Sie Ihre Haustiere vor der Knallerei Feuerwerk führt zu Stress bei Hund und Katze. Das sind die Tipps des Tierheims beider Basel, die dem Haustier helfen. Elina Häring

Feuerwerk freut die meisten Menschen – nicht aber die Tiere. Foto: Dominik Plüss

Während am Nationalfeiertag Zehntausende Freude an Feuerwerkskörpern haben, bedeutet die Knallerei für viele Tiere Stress. Die Feierlichkeiten zum 1. August seien eine grosse Belastung für Haus- und Wildtiere, warnt das Tierheim beider Basel (TBB). Durch Knallpetarden und Raketen verschreckte Tiere könnten versuchen, die Flucht zu ergreifen, und dadurch sich selbst und andere in Gefahr bringen.

Doch nicht nur Haustiere leiden unter den Auswirkungen der Feuerwerke. Auch Wildtiere, die schlecht geschützt werden können, sind laut TBB gefährdet. Da die Holzhaufen für die Feuer meist Tage oder sogar Wochen vorher aufgeschichtet werden, verkriechen sich oft kleinere Tiere wie Mäuse, Igel oder Kaninchen darunter. Werden die Feuer entzündet, können sie nicht mehr fliehen. So sterben jährlich zahlreiche Kleintiere in den Flammen. Um Wild- und Haustiere auch dieses Jahr, wenn es wieder knallt und blitzt, möglichst gut zu schützen, können Tipps des Tierheims beider Basel hilfreich sein.

Schutz von Wildtieren

Kleinere Feuer sollen erst direkt am 1. August auf- oder zumindest noch einmal umgeschichtet werden, um Wildtieren die Flucht zu ermöglichen. Bei grösseren Feuern kann ein Schutzzaun Abhilfe schaffen.

Tiere ins Haus holen

Tiere sollen schon früh genug ins Haus zurückgeholt und bis nach Ende des Feuerwerks im Innern behalten werden. Dem Tier kann zudem früh genug ein geschützter Rückzugsort eingerichtet werden, wo es sich verkriechen kann. Kleintiere und Vögel in Aussenhaltung sollen nach drinnen gebracht oder Käfige und Stallungen mit Tüchern abgedeckt werden.

Normalität schaffen

Fenster und Läden sollen geschlossen und die übliche Geräuschkulisse (Radio, Fernsehen) aufrechterhalten werden. Das Haustier soll nicht allein gelassen werden, da die Anwesenheit des Halters Sicherheit schaffen kann.

