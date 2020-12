Dermatitis nach Corona-Hygiene – So schützen Sie Ihre Hände vor Ekzemen Viele Menschen reinigen sich so oft die Hände wie noch nie in ihrem Leben. Hautärzte behandeln nun deutlich mehr Patienten mit Ekzemen. Was Fachleute raten. Janine Hosp



Mehr Händewaschen, mehr Ekzeme: Fachleute raten dazu, die Hände jeweils gründlich zu trocknen. Weitere Tipps gibts weiter unten. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Seit einigen Wochen zeigen Patientinnen und Patienten der Dermatologin Bettina Schlagenhauff vermehrt die Hände. Manche haben schon länger ein Ekzem, andere kommen eigentlich wegen einer Allergie oder um ein Muttermal prüfen zu lassen und möchten bei dieser Gelegenheit ihre geröteten Hände begutachten lassen. Auch bei ihnen diagnostiziert die Dermatologin oft ein Ekzem. Sie schätzt, dass sie etwa 50 Prozent mehr Ekzeme in ihrer Sprechstunde sieht als in früheren Wintern. Schlagenhauff praktiziert in Küssnacht am Rigi und ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie.