Problemfall Polizeifunk Polycom – So schröpfen zwei Monopol-Konzerne Schweizer Steuerzahler Airbus und Atos verdienen Hunderte Millionen am Schweizer Polizeifunk Polycom. Doch sie liefern nicht, was sie versprochen haben. Christian Brönnimann

Zwei Polizisten sind in Gefahr. Ein verwirrter Mann fuchtelt wild mit einer Pistole herum. Einer der Polizisten versucht, den Mann zu beruhigen, der andere will Verstärkung herbeirufen. Da passiert es: Das Funkgerät schaltet sich aus, im dümmsten Moment, einfach so. Es verstreichen wichtige Sekunden – potenziell fatal in einem solchen Moment.

Was wie eine Szene aus einem schlechten Film tönt, kann sich jederzeit so abspielen, überall in der Schweiz. Denn die Funkgeräte der Polizei sind fehleranfällig. Kürzlich haben die Behörden deshalb sogar die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt eingeschaltet. Nach eingehender Untersuchung – auf Kosten der Steuerzahler – schickte sie dem Hersteller der Geräte Verbesserungsvorschläge.