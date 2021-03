Eine vollständig vermummte Muslima sieht man in der Schweiz selten. Foto: Keystone

Ob nach dem Abstimmungssonntag radikale Konvertitinnen, islamistische Touristinnen oder traurige Ehesklavinnen noch Burka tragen dürfen oder nicht, ist mir in etwa so egal wie der bierbäuchigen Sofawurst die geschlossenen Fitnessstudios.

Was mich hingegen so sehr betrübt, ist die Tatsache, dass der wohl lustigste Abstimmungskampf aller Zeiten zu einem Ende kam. Ob in der SRF-«Arena», bei den Zeitungskommentaren oder bei überengagierten Debatten in den asozialen Medien – eine Pointe jagte die andere.

Da waren etwa die jüdischen Verbände, die sich aus vermeintlicher Sorge um den Schutz religiöser Minderheiten gegen das Verhüllungsverbot aussprachen – und damit aber just auf der Seite der islamo-faschistischen Strömungen stehen, die mitunter zur fleissigsten Leserschaft der «Protokolle der Weisen von Zion» gehören. Das ist schon fast tragikomisch.