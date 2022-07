Lebenswert, teuer, zukunftsorientiert – So schneidet Basel in den Städte-Rankings ab Diverse Ranglisten zeigen die verschiedenen Gesichter der Stadt am Rheinknie. Eine Übersicht. Isabelle Thommen

Glaubt man Magazinen und Versicherern, dann lässt sich der Wert einer Stadt in Rankings abbilden. Foto: Dominik Plüss

Es gibt sie wie Sand am Meer: Rangfolgen, die Städte nach ihrem Lebenswert, ihrer Beliebtheit oder ihrer Familienfreundlichkeit auflisten. Die Vergleiche öffnen neue Dimensionen und weisen Basel fernab von geografischen Einschränkungen einen Platz in der Welt zu. Wie schneidet unsere Stadt am Rheinknie gegenüber internationalen Grössen wie Hongkong oder Helsinki ab? Und wie platziert sie sich im Verhältnis zu ihrer ewigen Konkurrentin, der Stadt Zürich?