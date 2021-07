Unbedingt lesenswert – So schmeckt Literatur, die aus dem Vollen schöpft Der neue Roman des Goncourt-Preisträgers Mathias Enard beweist sein immenses Talent bezüglich Imaginations- und Sprachkraft. Peter Burri

Der französische Schriftsteller Mathias Enard ist einer der ganz Grossen seiner Zunft. Foto: Joël Saget/AFP

Wer wieder einmal erleben möchte, wie Literatur schmeckt, die aus dem Vollen schöpft, greife zu diesem Buch. Und tauche in eine Fülle von Geschichten über Menschen ein, die «immer wieder ins Leiden geworfen werden, das auf Erden herrscht und sonst nirgends». Selbst das Phänomen der Wiedergeburt, mit dem Mathias Enard in seinem neuen Roman «Das Jahresbankett der Totengräber» wunderbar spielt, ändert nichts an dieser Tatsache. Doch seinem Erzähler David gelingt eine Art Neugeburt schon im aktuellen Stadium seines Lebens.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der Anthropologe aus Paris mietet in einem 250-Seelen-Dorf im Departement Deux-Sèvres, aus dem der Autor stammt, eine heruntergekommene Absteige, um Feldforschung für seine Doktorarbeit zu betreiben: Was sind das für Menschen, die in dieser tiefen Provinz, nah am Sumpfgebiet zwischen Loire und Gironde, unter schwierigen Bedingungen ihr Dasein fristen, während das moderne Frankreich sich immer mehr in den grossstädtischen Zentren zusammenballt? Alte Leute, Bauern, Selbstversorger, Angler, Jäger, Säufer, ein Mechaniker (der noch nie von Mechatronik gehört hat), der hämische Betreiber einer Café-Bar (der einzige Treffpunkt im Ort), ein schrulliger Künstler (der vom Erfolg in Paris träumt), eine temperamentvolle mobile Coiffeuse (die etwas Freude in den tristen Alltag bringt), ein dem Schnaps verfallener Pfarrer (der nach seinem Ableben nicht ersetzt wird), ein Bestattungsunternehmer, der zugleich Bürgermeister ist – und Lucie, eine Aussteigerin, die in ihr Heimatdorf zurückkehrte, um zu ihrem verdämmernden Grossvater zu schauen.