Sieben alltagstaugliche Traditionsgasthäuser – So schmeckt Heimat Sieben Restauranttipps unseres Gastroexperten Martin Jenni für alle, denen der Sinn nach Schlichtheit, Qualität, Tradition und gutem Brot steht. Martin Jenni

Wollschweinkotelett mit knusprigem Kartoffelkuchen: In Traditionshäusern wie der Couronne in Pleigne JU wird man als Gast gern zum Wiederholungtäter. Foto: Christian Jaeggi

Fleisch ist out, Fisch ist in. Vegetarier werden zu Pescetariern, Allergiker hat es so viele wie noch nie, und Nose to Tail ist in aller Munde, findet aber keine Anwendung, weil alle Innereien-Theoretiker den Mund zu voll nehmen und doch lieber in ein Entrecôte beissen, als dass sie sich an einem Lungen-Herz-Ragout gütlich tun würden.