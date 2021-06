Fünf Tipps einer Schlafforscherin – So schlafen Sie in Tropennächten besser Christine Blume, Schlafforscherin an der Universität Basel, verrät die besten Strategien für einen erholsamen Schlaf in heissen Sommernächten. Tobias Burkard

Der Sommer ist da. Mit ihm kommen die Probleme beim Einschlafen. Foto: Archiv

Wer kennt es nicht: ewiges Hin-und-her-Wälzen und ausgelaugt aufwachen am nächsten Morgen. In der heissen Jahreszeit werden die Nächte zur Qual. Die nächsten Tropennächte kommen bestimmt und mit ihnen die Probleme beim Einschlafen. Die BaZ hat mithilfe der Schlafforscherin Christine Blume die fünf besten Tipps zusammengetragen, die Ihnen trotz hoher Temperaturen einen guten Schlaf versprechen.

Schlafzimmer kühl halten

Geschlossene Vorhänge versprechen ein kühles Zimmer. Foto: Zsigmond Toth

Unsere Körpertemperatur verändert sich tagsüber ständig. Steigt sie, sind wir wach und aktiv, sinkt sie, werden wir müde. Um im Sommer die optimale Schlaftemperatur zu erreichen, muss sich der Körper unter Energieaufwand selber abkühlen. «Diese zusätzliche Aktivität führt zu erhöhtem Stress, was wiederum Probleme beim Einschlafen und einen unsteten Schlaf verursachen kann», erklärt die Schlafforscherin Christine Blume. In Tropennächten können Sie dem körpereigenen Kühlungssystem etwas unter die Arme greifen, indem Sie Ihr Zimmer so kühl wie möglich halten. Dafür öffnen Sie am besten die Fenster morgens, wenn die Luft noch kühl ist, und halten das Zimmer danach dicht und dunkel.