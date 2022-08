Sweet Home: 10 sonnengelbe Wohnideen – So scheint die Sonne zu Hause weiter Von den Ferien zurück möchte man die Stimmung noch ein wenig bewahren. Diese zehn Einrichtungs- und Dekorationsideen helfen dabei. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Sonne auf dem Tisch

Sommerlich: Gelbes Tischtuch aus Leinen. Tischtuch und Foto: In Bed Store

Das beliebteste Reiseziel der Schweizer ist die Mittelmeerregion. Das macht Sinn, denn das Mittelmeer liegt am nächsten und die mediterrane Lebensart ist so ganz anders als die in unserem alpinen Binnenland. Vieles aber versuchen wir auch hier ein bisschen nachzumachen. Die Tavolata zum Beispiel und auch dass wir Kulinarischem gerne italienisch klingende Namen geben. Und das lebensfrohe Essen an einer langen Tafel mit Freunden und Familie können wir auch daheim noch ein bisschen zelebrieren. Unterstreichen Sie diesen sommerlichen Genuss doch mit einem leuchtend sonnengelben Tischtuch.