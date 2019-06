So schaffen Sie sich Ruhe-Inseln

Von Jeanette Kuster (publiziert am Mon, 24 Jun 2019 03:00:40 +0000)

Ausschlafen am Wochenende, spontan in den Fluss springen nach Feierabend: Was einem selbstverständlich scheint, solange man kinderlos ist, sind für uns Eltern wunderbare, da eher seltene Momente. Vor allem wenn die Kinder noch klein sind, artet der Alltag oft in Stress aus. Und irgendwann hat man sich so ans pausenlose Rennen im Hamsterrad gewöhnt, dass man gar nicht mehr daran denkt, zwischendurch einmal auszusteigen und durchzuatmen.