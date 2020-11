Tipps für die Feiertage

Für die Feiertage habe man verschiedene Tipps zusammengestellt. Man müsse ab jetzt mit den Familienmitgliedern überlegen, wie man die Feiertage verbringen wolle, sagt Virginie Masserey. Möglich seien beispielsweise Treffen im Freien oder Spaziergänge.

Auch die Einkäufe könne man bereits jetzt planen, so dass nicht zu viele Leute in den Geschäften seien. Wichtig bleibe die Handhygiene und das Lüften, wenn mehrere Menschen in einem Raum seien.

Zur Lage an der Pandemiefront erklärte Masserey, die zweite Welle dauere länger und sei grösser als jene vom Frühjahr. Der Hotspot der Ansteckungen habe sich in die Deutschschweiz verschoben. In der Westschweiz seien die Fälle stark rückläufig. Etwa 500 an Covid-19 Erkrankte seien in Intensivpflege, 220 Intensivpflege-Betten seien in Reserve.