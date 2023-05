Heiko Vogel, emotionaler Interimstrainer und Sportdirektor des FC Basel. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Als die Partie vorbei ist, geht es erst richtig los. Riccardo Calafiori ist in letzter Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Nun ist die Reihe an Heiko Vogel. Der Interimstrainer und Sportdirektor des FC Basel applaudiert nach dem Schlusspfiff höhnisch in Richtung Schiedsrichter Lukas Fähndrich und sieht Gelb. Dann geht er auch noch zu ihm hin, um ihm gemäss eigener Aussage mitzuteilen, dass er hoffe, ihn nie mehr sehen zu müssen. Dafür gibt es nochmals Gelb und folgerichtig Rot.