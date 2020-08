Basel im Römischen Reich – So sah die Freie Strasse vor 1600 Jahren aus Im Zuge der Bauarbeiten, die derzeit am oberen Strassenabschnitt stattfinden, wurden Reste eines Strassenbelags aus römischer Zeit freigelegt. Katrin Hauser

Dieser Strassenkörper stammt aus der Römerzeit. Foto: Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Die Freie Strasse ist die älteste Einkaufsstrasse Basels. Im Zuge der Bauarbeiten, die momentan dort stattfinden, wurden Reste eines Strassenbelags aus römischer Zeit freigelegt. Schon damals war die Strasse ein Handelsweg. Während sich die Händler von heute wie der Zumstein oder der Pfauen jedoch an Ort und Stelle befinden, fuhren sie früher am Hangfuss des Münsterhügels entlang, bedienten weiter oben die Siedlung auf dem Hügel und weiter unten eine vermutete Strassensiedlung am Totentanz.