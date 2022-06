150 neue Stellen am Euro-Airport – So rüstet sich der Basler Flughafen für den Passagieransturm In der Pandemie gingen weltweit Tausende Stellen verloren. Jetzt, da die Nachfrage explodiert, ringt die Flugbranche um Personal. Was müssen Passagiere am EAP beachten? Die wichtigsten Punkte. Simon Bordier

Vor der Pandemie zählte der EAP jährlich an die 9 Millionen Passagiere. Dieses Jahr rechnet man mit etwa

6 Millionen. Foto: Florian Bärtschiger

Kann der Ansturm an Fluggästen über Pfingsten bewältigt werden?

Nicht überall. Im Vereinigten Königreich sind seit Anfang dieser Woche Hunderte Flüge gestrichen worden. Dort mehren sich auch Hiobsbotschaften von Passagieren, deren Flug kurzfristig annulliert wurde und die unzählige Stunden am Flughafen stecken blieben. Allein die Billig-Airline Easyjet hat angekündigt, bis am 6. Juni am Flughafen London Gatwick täglich zwei Dutzend Verbindungen annullieren zu müssen.