Open-Air-Konzert in Pratteln – So rockt das ESAF Rund um das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest werden viele Events steigen. Erstmals auch ein Konzert unter freiem Himmel.

Viel Stimmung verspricht das beliebte Schweizer Mundart-Popduo aus Bern Lo & Leduc. Foto: Patric Spahni

Es ist das erste Open Air in der Geschichte des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF). Am Donnerstag, 25. August 2022, treten die Berner Lo & Leduc auf dem Festgelände (Festplatz West) in Pratteln auf. 2018 grüssten sie mit ihrem Hit «079» während 21 Wochen von der Spitze der Schweizer Hitparade. Das beliebte Berner Duo wird nicht das einzige Highlight sein: Das ESAF verspricht ein gemütliches Sommernachtsfest mit einer feinen Auswahl an Schweizer Künstlern.

Zu dieser Auswahl zählt die Ostschweizer Formation Megawatt. Mit ihrem energiegeladenen Mundartrock wurde die Band im letzten Jahr an den Swiss Music Awards zum «Best Breaking Act» gekürt. Ein Megawatt-Konzert ist immer auch eine Reise zurück in eine Zeit, als Rockmusik noch ab Vinyl Schallplatte aus den Stereoanlagen dieser Welt dröhnte.

Abgemucke vor dem Hosenlupf

Aus der Region kommen Les Touristes aus Basel ans ESAF-Open-Air. Das Pop-Quintett spielt nach eigenen Angaben für alle, die nicht bis drei auf den Bäumen sind! Das Pop-Quintett liefert Pop-Jazz-Abgemucke mit Mundarttexten zwischen vulgär und dramatisch für jene, die nicht bis drei auf den Bäumen sind.

Schliesslich soll noch ein Überraschungsgast für gute Stimmung sorgen. Ob er am Open Air im August tatsächlich noch jemand überraschen wird, darf bezweifelt werden – denn in ein paar Tagen soll das Geheimnis um seinen Namen gelüftet werden.

