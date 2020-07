Frau Freitag, wie kommen zwei viel beschäftigte Frauen und Mütter dazu, einen Podcast zu lancieren?

Das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich hatte eine schwere Krankheit durchzustehen, Sara und ich, seit sehr langem schon beste Freundinnen, wollten uns in dieser Phase regelmässig austauschen und sehen – so war der Podcast eine Art Geschenk von ihr an mich, das Geschenk, miteinander Zeit zu verbringen.