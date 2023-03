Video-Anleitung – So reparieren Sie Ihr Smartphone selbst Ihre iPhone-Batterie will nicht mehr? An der Nachhaltigkeitswoche vom 20. bis 25. März zeigt Apple-Informatiker Urs Brunner, wie Sie Ihr Handy auf eigene Faust flicken können. Karoline Edrich

Viele iPhone-Schäden lassen sich reparieren, sagt Urs Brunner. Bild: Pino Covino

Wenn der Handybildschirm zersplittert oder die iPhone-Batterie nicht mehr lange hält, kann eine Reparatur schnell einmal mehrere hundert Franken kosten. Viele tauschen ihr kaputtes Smartphone deshalb lieber direkt durch ein neueres Modell aus, sagt Apple-Informatiker Urs Brunner. Er arbeitet in der Reparaturwerkstatt Basel. Der gemeinnützige Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Abfall zu vermeiden und den Preis von Reparaturen zu senken, damit Geräte und Gegenstände länger benutzt werden können.

Möglich ist das durch Sponsoren, die den Verein finanziell unterstützen oder Werkzeug spenden. «Wir verrechnen ungefähr ein Drittel von einem normalen Reparaturpreis», sagt Brunner. Für einen Franken pro Minute flicken die Reparateurinnen und Reparateure vom Holzstuhl über den Reissverschluss bis zum Smartphone oder Tablett eine ganze Reihe an Dingen. Dazu kommt ein Betriebsbeitrag von bis zu 10 Franken, von dem die Miete in der Markthalle finanziert wird.

Billige Geräte lassen sich nicht flicken

Ausserdem will man die Menschen dazu motivieren, selbst Hand anzulegen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche gibt Urs Brunner am Donnerstag im Kollegienhaus der Uni Basel einen Kurs in iPhone-Reparieren. «Ich werde zeigen, wie man einen Akku selbst austauschen kann», sagt der Apple-Informatiker. Hierbei die grösste Tücke: Der Akku sei stark mit dem Rest des Gerätes verklebt, ihn zu lösen brauche also Kraft. Ausserdem seien gute Augen und eine ruhige Hand nötig, denn die Schrauben des iPhones seien so klein wie die eines Uhrwerks.

Infos einblenden Die Basler Nachhaltigkeitswoche findet vom 20. bis zum 25. März statt. Organisiert wird sie von der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit der Universität Basel. Sie ist ein lokaler Ableger der gleichzeitig an mehreren Schweizer Hochschulen stattfindenden «Sustainabilit Week Switzerland». Neben verschiedenen Referaten zum Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit steht eine Vegi-Degustation, ein Kompostierkurs, autogenes Training, eine Pflanzen-Tauschbörse und vieles mehr auf dem Programm. Dass sich die Region mehr mit dem Thema Ökologie auseinandersetzt, sei wichtig, sagt Marco Güntert, Mitgründer der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit. «Das ganze Jahr über stehen viele andere Themen im Fokus. Es ist gut, dass sich immerhin diese Woche in Basel alles um Nachhaltigkeit dreht.»

Auch kaputte Bildschirme oder Lautsprecher lassen sich mit etwas Geschick selbst flicken, erzählt Urs Brunner. Eher nicht lohnend sei eine Reparatur jedoch bei sehr billig hergestellten Geräten. Er sei froh, seinen Teil zu etwas mehr Nachhaltigkeit beitragen zu können. «Ich bin mittlerweile pensioniert und freue mich, mein Wissen an jüngere Generationen weitergeben zu können.»

