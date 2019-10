So punkten Sie mit Ihren Hobbys

Küchenpsychologisch gibt es für jedes Hobby eine Deutung, die sich auf den Arbeitsplatz übertragen lässt. Das stellt Jobsuchende vor ein kleines Dilemma: Gehören Freizeitaktivitäten in den Lebenslauf oder sollte man den Platz doch besser anders füllen?

«Ich bin ein grosser Fan von Hobbys im Lebenslauf», sagt Jessica Wahl. Sie arbeitet als Bewerbungs- und Karrierecoach. «Wenn sich zwei Lebensläufe sehr ähneln, kann das den Unterschied machen.» Wichtig sei aber, dass man nicht mehr als drei bis maximal vier Hobbys nennt. Schliesslich komme es immer noch vor allem auf die berufliche Eignung an. Trotzdem rät Wahl ihren Kunden, das Feld mit den Freizeitaktivitäten mit Leben zu füllen. «Wenn dort nichts steht, ist das eine verpasste Chance, sich von anderen Bewerbern abzuheben.»

Höchst imposant

Problematisch wird es, wenn Hobbys eigens für den Lebenslauf erfunden werden. «Wenn der Personaler selbst Golf spielt und merkt, dass der Bewerber sich nicht auskennt, dann ist das definitiv ein Minuspunkt.» Wichtig sei vor allem, sich immer auf mögliche Rückfragen einzustellen. Ein Beispiel: Jessica Wahl hatte schon einmal den Lebenslauf einer Frau vor sich, die gern strickt. «Das hat bei mir jetzt nicht gerade Begeisterungsstürme ausgelöst.» Wenn das für die Bewerberin aber der perfekte Ausgleich sei, spreche nichts dagegen, es auch zu erwähnen.

Besonders gut komme es bei Personalern an, wenn Menschen in der Bewerbung auf bereits erreichte Ziele Bezug nehmen, sagt die Beraterin. «Das kann der erste Marathon sein, oder die Besteigung des Mount Everest.» Beeindruckt hat Jessica Wahl auch mal ein Manager, der jeden Tag 50 Kilometer mit dem Rad in die Arbeit gefahren ist, um für einen Triathlon zu trainieren. «Das hat mir imponiert», sagt sie.

«Ich habe das Gefühl, dass viele ihre Hobbys nicht angeben, weil sie Angst vor kritischen Nachfragen haben.»Viola Hoffmann-Scheurer, Beraterin

Aber zahlt es sich überhaupt aus, bei der Bewerbung so viel Mühe in die Hobbyspalte zu investieren? Für eine repräsentative Studie aus dem Jahr 2018 legte das Ifo-Institut Leibniz mehr als 500 Personalchefs fiktive Lebensläufe vor. Das Ergebnis: Immerhin 47 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Freizeitaktivitäten bei der Auswahl für wichtig halten.