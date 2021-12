Cyberkriminalität – So pressen Hacker Millionen aus Schweizer Firmen Hacking-Attacken mit Verschlüsselungssoftware nehmen zu. In Genf bezahlten gehackte Firmen kürzlich eine Million Lösegeld. Der oberste Cyber-Ermittler warnt vor Bequemlichkeit. Christian Brönnimann Sylvain Besson Svenson Cornehls

Die Zahl der sogenannten Ransomware-Attacken hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Es ist der Albtraum von jedem Unternehmer. Am Montagmorgen in der Früh schalten sich die Server des mittelgrossen Industrieunternehmens in der Zentralschweiz automatisch aus. Die Firmen-Website verschwindet vom Netz. Die E-Mail-Konten der Mitarbeiter sind nicht mehr zugänglich. Auf dem Desktop von einem Computer, der noch läuft, befindet sich nur noch eine Datei: «readme.txt».

Wenn man die Textdatei öffnet, erscheint eine Nachricht, verfasst in schlechtem Englisch. «Welcome», steht da, «your files are encrypted» – Ihre Daten sind verschlüsselt. Es folgt eine Anleitung, wie man vorgehen muss, um sie wieder lesbar zu machen. «It’s just a business» – es ist nur ein Geschäft.