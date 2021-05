Erste Bauetappe fertig – So präsentiert sich die Freie Strasse nach dem Umbau Die Neugestaltung im Abschnitt vom Bankverein bis zur Bäumleingasse ist abgeschlossen. Dort läuft man nunmehr auf Alpnacher Quarzsandsteinplatten.

Nunmehr läuft man hier auf Alpnacher Quarzsandstein: Die erste von fünf Bauetappen in der Freien Strasse ist abgeschlossen. Foto: Dominik Plüssss

Die erste Etappe der Neugestaltung der Basler Einkaufsmeile Freie Strasse ist am Freitag abgeschlossen worden. Das betrifft den oberen Abschnitt vom Bankverein bis zur Bäumleingasse, der nun mit dem neuen Belag aus Alpnacher Quarzsandsteinplatten ausgestattet ist. (Lesen Sie hier unsere Reportage vom Steinbruch in Alpnach OW.)

Es handelt sich um die erste von insgesamt fünf Bauetappen, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement zusammen mit der Archäologischen Bodenforschung und der Vereinigung Pro Innerstadt Basel am Freitag mitteilte. Sie habe diese Woche wie geplant abgeschlossen werden können. Bis Ende 2023 soll sich die gesamte Freie Strasse mit dem neuen Belag und weiteren Umgestaltungen als neue Flaniermeile präsentieren.

Trottoirs nivelliert

Der Neugestaltung zugrunde liegt das 2015 vom Grossen Rat verabschiedete Gestaltungskonzept Innenstadt. Wie schon in der Greifengasse und in der unteren Gerbergasse werden in der Freien Strasse sowie in der Streitgasse und in der Rüdengasse die Trottoirs nivelliert.

Bahn frei – bis zur nächsten Baustelle: Die Neugestaltung der restlichen Abschnitte dauert noch bis Ende 2023 an. Foto: Dominik Plüss

Auch die zweite Umgestaltungsetappe von der Bäumlein- bis zur Streitgasse laufe bereits auf Hochtouren, wie es weiter heisst. Diese umfasst auch die in die Freie Strasse einmündenden Barfüsser-, Kaufhaus- und Streitgasse. Ende 2021 werde zudem der Dreizackbrunnen bei der Einmündung des Münsterbergs um rund zwei Meter in Richtung Strassenmitte verlegt.

Im Frühling 2022 soll gemäss Communiqué zudem der markante Baum bei der weiter oben liegenden Bäumleingasse «in prominenter Position» wieder eingepflanzt werden. Der Baum werde mit einer Rundbank versehen und damit die Einmündung der Gasse zum Platz aufwerten.

Bis Ende des Jahres soll der Dreizackbrunnen bei der Einmündung des Münsterbergs um zwei Meter in Richtung Strassenmitte verschoben werden.

Die Neugestaltungsarbeiten sind verbunden mit umfassenden Leitungssanierungen und dem Ausbau des Fernwärmenetzes der Industriellen Werke Basel (IWB). Hier sind auch bei unteren Teilen der Freien Strasse, zwischen Pfluggässlein und Rüdengasse, bereits Vorbereitungsarbeiten im Gange.

Mit von der Partie ist auch die Archäologische Bodenforschung. Sie habe in einem der tiefen Leitungsgräben in den unteren Abschnitten Überreste einer römischen Strasse entdeckt, die bis ins Mittelalter benutzt worden sei. Bereits in der ersten Bauetappe sind die Bodenforscherinnen und -forscher fündig geworden. Sie konnten gemäss Communiqué Keller- und Gebäudemauern unter anderem eines Spitals aus dem 13. Jahrhundert dokumentieren.

SDA/bor

Fehler gefunden?Jetzt melden.