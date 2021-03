Valentin Stocker trainiert wieder mit dem FC Basel. Aber kehrt er auch wieder auf den Rasen zurück – und wird er dann weiter die Captainbinde tragen? Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Valentin Stocker ist zurück aus den «Ferien». Am Donnerstag gab der FC Basel bekannt, dass er ab sofort wieder Teil der Mannschaft sei, nachdem er im Anschluss an die Cup-Niederlage gegen den FC Winterthur beurlaubt worden war. «Valentin soll etwas in die Ferien, ein bisschen den Kopf lüften», hatte Trainer Ciriaco Sforza damals im SRF-Interview gesagt.

Kann die Angelegenheit also zu den Akten gelegt werden, jetzt, wo Stocker zurück ist? Nein, das lässt schon die Meldung des Clubs erahnen. «Der FCB und Valentin Stocker bitten um Verständnis, dass das Thema der vorübergehenden Beurlaubung und der Inhalt der geführten Gespräche zurzeit weder vom Spieler noch von anderen FCB-Exponenten weiter kommentiert werden», heisst es.