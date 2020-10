Ermittlungen gegen Regierungsmitglieder wie im Fall von Thomas Weber sind für die Staatsanwaltschaft allein schon deshalb schwierig, weil der Regierungsrat ihre vorgesetzte Behörde ist. Foto: Nicole Pont

Da irrte das Kantonsgericht. Mit der Ablehnung eines externen Staatsanwalts für die Untersuchungen gegen Regierungsrat Thomas Weber hat das Kantonsgericht die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft in eine ziemlich ungemütliche Situation gebracht. Was auch immer die Untersuchungs- und Anklagebehörde in dieser Frage unternimmt, sie riskiert den Vorwurf, ihren Job nicht richtig zu machen beziehungsweise «falsch» zu handeln.