Generationenwechsel beim Literaturfestival – So möchte die Buch Basel ein jüngeres Publikum ansprechen Die neue Festivalleiterin Marion Regenscheit setzt trendige Programmschwerpunkte und lässt auch Platz für Klassiker: Gäste wie Sybille Berg und Kim de L’Horizon treten neben Donna Leon und Klaus Merz auf. Vivana Zanetti

Marion Regenscheit war seit 2018 im Team des Literaturfestivals, sie übernahm 2020 an der Seite von Katrin Eckert eine Leitungsfunktion. Seit diesem Jahr liegt die Buch Basel ganz in ihrer Verantwortung. Foto: PD

Am Freitag startet die diesjährige Ausgabe der Buch Basel. Neu steht das Literaturfestival, im Rahmen dessen am Sonntag der Schweizer Buchpreis verliehen wird, ganz unter der Leitung von Marion Regenscheit. Die 35-Jährige löst damit Katrin Eckert nach zehn Jahren in der Verantwortung ab. Während diese sich nun ganz auf ihre Intendanz im Literaturhaus Basel fokussiert, möchte Regenscheit mit dem Festivalprogramm in Zukunft vermehrt auch ein jüngeres Publikum ansprechen.