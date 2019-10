So macht es an der Mäss einfach keinen Spass

Die Herbstmesse hat auf Kinder und Jugendliche eine ganz spezielle Wirkung, der sie sich kaum entziehen können. Für Eltern ist das Fluch und Segen gleichermassen. Während es in diesen zwei Wochen zwar ein leichtes ist, Kindern eine Freude zu machen, hat das Vergnügen jedoch ein happiges Preisschild. In diesem Jahr standen wir vor einem zusätzlichen Dilemma: Was tun, wenn von Beginn an klar ist, dass aus terminlichen Gründen nur der erste Sonntagnachmittag für einen Familienausflug an die Mäss in Frage kommt – und ausgerechnet dann der letzte sonnig-warme Tag des Jahres zu sein scheint? Wir wussten: Das Traumwetter wird viele Leute anlocken. Augen zu und durch, war unser Motto, es wird wohl nicht so schlimm sein. Wie wir uns irren sollten!