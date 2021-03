Impfen oder nicht impfen? – So machen es die Promis aus der Region Basel Wenn nicht aus Eigennutz, dann aus Solidarität: Die Impfbereitschaft scheint auch bei der Prominenz hoch zu sein. Doch Einzelne scheuen die Spritze. Katrin Hauser , Jan Amsler

Adela Smajic ist keine Impfgegnerin, wartet aber dennoch lieber zu. Foto: Stevan Bukvic

Werden Sie sich impfen lassen? Wie stehen Sie zum Impfpass? An der Umfrage unter berühmten Persönlichkeiten aus der Region Basel wollten lange nicht alle mitmachen – teils aus Gründen der Privatsphäre, teils aus Angst vor bösen Reaktionen. Diese zehn Politikerinnen, Künstler und anderen Promis haben sich getraut.

-minu: «Irgendwelche Dumpfbacken haben da bei den Bestellungen etwas versiebt»

Nicht skeptisch gegenüber der Impfung – aber gegenüber dem Vorgehen des BAG: Kolumnist -minu. Foto: Nicole Pont

Für den BaZ-Kolumnisten -minu ist die Sache klar: «Natürlich würde ich mich impfen lassen. Aber: Wie? Wo? Wann? Irgendwelche Dumpfbacken haben da bei den Bestellungen etwas versiebt.» Er sei kein Impfskeptiker – «ABER ZIEMLICH SKEPTISCH GEGENÜBER DEM VORGEHEN DER VERANTWORTLICHEN IM BAG», teilt er per Mail in seiner üblichen Grossschreibweise mit. -minu hat sich per Handy registrieren lassen. «Kam eine Bestätigung. Und jetzt warte ich.»