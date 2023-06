«Mehr Internationalität gibt es nicht» – So lobt die ausländische Presse die Art Basel Ob Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung oder das Handelsblatt: Medien aus aller Welt berichteten über die Kunstmesse. Ihre Eindrücke in der Übersicht. Julia Konstantinidis Isabelle Thommen

Die Art Basel begeisterte Medienschaffende aus aller Welt. Foto: Dominik Plüss

Dieses Jahr hat alles gepasst: Begleitet von schönstem Sommerwetter und einem reichhaltigen Rahmenprogramm, breitete die Art Basel in der vergangenen Woche ihre Strahlkraft über Basel und der (Kunst-)Welt aus. Obwohl man im Vorfeld aufgrund des abgekühlten Kunstmarkts unter Ausstellern etwas nervös war, wird die diesjährige Ausgabe der Kunstmesse in den Medien rund um die Welt als erfolgreich beschrieben. Der Verkauf der Spinnenskulptur von Louise Bourgeois für 22,5 Millionen Dollar gleich zu Beginn der Messe fand jedenfalls fast überall Erwähnung. Wir haben für Sie eine Auswahl an Stimmen aus Europa und Übersee zusammengestellt.

Der Blick unter die Oberfläche

Die Arbeit des algerisch-französischen Künstlers Adel Abdessemed «Jam Proximus Ardet, the last video» (2021), die an der «Unlimited» gezeigt wird, fiel vielen Medienschaffenden auf. Foto: Fabrice Corffrini (AFP)

Die deutsche Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zollt der Art Basel Respekt als «wichtigste und grösste Kunstmesse der Welt, wie ein Supertanker, der unbeirrt Kurs hält allen Stürmen zum Trotz». Nach der Pandemie sei das Kunstbusiness wieder auf jenes Niveau von vor der Corona-Krise geklettert. Doch die FAZ-Journalistin sah bei ihrem Besuch in Basel nicht nur das Geschäft mit der Kunst, sondern durchaus den «Willen der Art Basel, nicht nur hochprofitabel, sondern relevant zu bleiben und an aktuellen Diskussionen teilzunehmen». Der Ernst der Lage sei unverkennbar «in den vielen aktuellen Arbeiten, die pessimistisch bis apokalyptisch wirken oder kritische Fragen nach gesellschaftlichem Zusammenleben stellen».

Auch der Journalistin des Kölner Stadt-Anzeigers und dem Autor in der österreichischen Kronen Zeitung fielen gesellschaftskritische Arbeiten auf, allen voran Adel Abdessemeds nachdenklich stimmende Video-Arbeit, die an der «Art Unlimited» zu sehen ist und das Thema der Flüchtlingsströme aufnimmt, die unter grössten Risiken in Fischerbooten über das Mittelmeer kommen.

Die Mayonnaisefabrik begeistert

Mehr als eine Messehalle: Der Basel Social Club auf dem Thomi+Franck-Areal gefiel mit seinem Ambiente. Foto: Nicole Pont

Als Must-See-Event beschreibt das deutsche Handelsblatt den Basel Social Club. Der Autor sieht zwar keinen roten Faden in der gezeigten Kunst, fühlt sich aber auf dem Thomi+Franck-Areal an das wilde Berlin der Nullerjahre erinnert: «Vom Baseler Kunstraum For über die in New York gerade sehr angesagte Galerie Jenny’s bis zu Hauser & Wirth setzen alle ihre Markierung auf der Veranstaltung, die keine Messe sein will, sondern tatsächlich ein sozialer Ort des Zusammenkommens, eben wie ein Klub.» Der coole Industrial Chic hat es auch der FAZ angetan. Die Stadt mit ihren Satellitenmessen und begleitenden Museumsschauen sei eine grosse Kunstparty, aber auch «nicht zuletzt ein Megageschäft».

Ein gutes Geschäft machen auch die Lörracher Hoteliers, wie die Badische Zeitung schreibt. Denn auch ennet der Grenze freut man sich dank der Art Basel über volle Betten.

Die Mutterstadt des Wanderzirkus

Nirgends sei die Art Basel so international wie in ihrer Mutterstadt, heisst es in Medienberichten. Foto: Kostas Maros

MCH-Group-Mehrheitsaktionär James Murdoch vergleicht im Interview mit der internationalen Plattform Artnet News die Art Basel und ihre Ableger mit der Formel 1. «Wenn sie in einer Stadt stattfindet, finden dort viele verschiedene Ereignisse statt. Es gibt ein Rennen, es gibt Kultur, die Leute kommen von überallher, und dann machen sie weiter und gehen in die nächste Stadt, ähnlich wie in einem Wanderzirkus», sagt Murdoch. «Es geht um diesen umfassenderen Moment in einer Stadt, in dem etwas mit einem gewissen Schwerpunkt geschieht.» Im Kunstbereich gebe es nur «sehr, sehr wenige echte, zusammenkommende Schwerpunkte, die über die Grösse, die Marke und das unmittelbare Verständnis einer Marke wie die Art Basel verfügen».

Die Ursprungsmesse, die Ausgabe in Basel selbst, wird derweil in verschiedenen Medienberichten besungen. «Basel, Königin der Kunst», titelt etwa die Genfer Zeitung Le Temps. Das amerikanische Cultured Magazine nennt sie «die Kunstmesse, die sie alle beherrscht». Die Pariser Zeitung Le Monde beschreibt die Art Basel 2023 «unempfindlich gegenüber den Erschütterungen der Welt». Während die Ableger etwa mehr Bling-Bling in Miami und mehr französische Kunst in Paris bieten würden, sei diejenige in der Mutterstadt Basel die diverseste Ausgabe. «Mehr Internationalität gibt es nicht, was auch für das Publikum gilt», so die Analyse der Zeitung. «Damit ist sie zu einem Pflichttermin geworden, nicht nur für Sammler, sondern auch für Profis, die in wenigen Tagen sowohl die besten als auch die aufstrebenden Persönlichkeiten der Branche treffen werden.»



