«Für jeede Held e Haas» geht an den Start

Hilfsaktionen für lokale Unternehmen spriessen derzeit aus dem Boden wie die Krokusse. Die Baslerin Christina Matthey d L'Etang will nun mit einem neuen Projekt die Unterstützung für die KMU mit einem Dankeschön an die momentanen «Alltagshelden» in Basel verknüpfen: An diesem Mittwoch ging die Webseite «Für jeede Held e Haas» an den Start.

Das Prinzip ist einfach: Für fünf Franken kann man einen Osterhasen an einen Helden oder eine Heldin spenden. Darunter fallen gemäss Initianten all jene Personen, die in der Corona-Krise kein Homeoffice machen können, sondern zum Wohle der Bevölkerung weiterarbeiten müssen. «Damit möchten wir beispielsweise den Mitarbeitern der Spitex, der Polizei oder der BVB danken», sagt Christina Matthey.

Hergestellt werden die Osterhasen unter anderem von Sutter Begg, Beschle und Schiesser. «Wir haben mit allen lokalen Unternehmen, die dafür in Frage kamen, einzeln telefoniert. Sie waren begeistert von der Idee», so Matthey.

11'000 Hasen hätten sie in Auftrag gegeben. Diese kosten insgesamt 55'000 Franken – eine stattliche Summe. Die Initiantin bleibt jedoch optimistisch: «Wir werden das Geld zusammenkriegen, davon bin ich überzeugt.» Dies sei eine Zeit, in der die Leute gerne spenden würden. Die bisherige Resonanz, die sie erhalten habe, sei sehr positiv.