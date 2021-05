«Seit 12 Jahren keine Ferien» – So lebt eine Basler Kleinkinderzieherin mit 3400 Franken im Monat Bald stimmt Basel-Stadt über den Mindestlohn ab. N. Pellegrino weiss, wie es ist, mit weniger als 23 Franken die Stunde zu leben. Sie sagt, Tieflöhne würden die Menschen krank machen. Katrin Hauser

Sie will den Mindestlohn – hauptsächlich wegen der Wertschätzung: Erzieherin N. Pellegrino. Foto: Dominik Plüss

Das Erste, was sie mit dem Mindestlohn tun würde: die Prämienverbilligung abbestellen. «Ich will ohne Geld vom Kanton leben können», sagt sie. N. Pellegrino hat ein derart starkes Verlangen nach finanzieller Unabhängigkeit, dass sie fast unglaubwürdig wirkt. Im Verlauf des Gesprächs merkt man jedoch: Diese 26-Jährige tickt wirklich so.

Als das Treffen mit N. Pellegrino vereinbart wurde, wollte sie noch mit vollem Namen und Bild über ihre Situation sprechen. Minuten vor dem Gespräch entscheidet sie sich um, möchte doch nicht mit ihrem Gesicht in der Zeitung zu sehen sein. Die Scham oder vielleicht auch die Angst vor möglichen Reaktionen überwiegen – nicht nur bei ihr. Obwohl Tausende in Basel-Stadt einen Lohn von weniger als 23 Franken pro Stunde verdienen, ist es schwierig, auch nur eine Person zu finden, die ihre Lebensumstände offen darlegen will. Im Fall von Pellegrino wäre es für die Seite der Initianten wohl von Vorteil gewesen, hätte sie es getan. Ihre Haltung macht die Basler Kindererzieherin zu einer besonders schwierigen Gegnerin für die Mindestlohn-Opponenten. «Möglichst kein Geld vom Staat nehmen», ist eigentlich etwas, was man immer wieder von bürgerlicher Seite hört.