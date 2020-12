Podcast «Politbüro» – So lange war das Corona-Jahr tatsächlich (es war ewig!) Gewinnerinnen und Verlierer im Bundeshaus, mutige Parteien und Irrungen und Wirrungen der föderalen Corona-Politik: Das ist der grosse Jahresrückblick des Politbüros. Mirja Gabathuler

Neues Jahr, neuer Bundespräsident. Wie sich Guy Parmelin in der Pandemie schlagen wird? Und wie haben es seine Kollegen im 2020 gemacht? Alles dazu im grossen Jahresrückblick des Politbüros. Foto: Keystone

Es war ein langes Jahr – wohl das gefühlt längste in der Schweizer Politik. Wir haben überforderte Kantonsregierungen, magistrale Bundesräte (und andere), neue Leute an den Spitzen der Parteien erlebt. Und viel mehr!

Wer hatte in Bundesbern ein richtig gutes Jahr? Wem lief es eher bescheiden? Was erleben wir da im Moment in der politischen Mitte? Wie macht es das neue Gespann an der Spitze der SP, und hat irgendwer eigentlich Marco Chiesa gesehen?

Darüber und mehr spricht Philipp Loser mit Raphaela Birrer, Christoph Lenz und Markus Häfliger in einer Spezialfolge des «Politbüro», dem Politik-Podcast von Tamedia.