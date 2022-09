Basler Innenstadt gesperrt – So kompliziert fahren die Trams in den nächsten Tagen Für zwei Wochen muss man in Basel mit dem Tram Umwege fahren. Schuld daran sind Festivals und Baustellen, die vor allem die Innenstadt blockieren. Eine Übersicht. Yannik Schmöller

Wegen der Baustelle am Centralbahnplatz ist die Strecke Bahnhof SBB–Aeschenplatz nur einspurig befahrbar. Foto: Lucia Hunziker / Tamedia

Dieses Wochenende finden neben dem Flâneur-Festival auch noch das Slow-up und die Mobilitätswoche statt. Doch wegen des Festivals und der Baustelle auf dem Centralbahnplatz wird der öffentliche Verkehr sehr stark eingeschränkt sein. Am Dienstag teilten die BVB mit, wie die Trams umgeleitet werden. Aus der Mitteilung geht ebenfalls hervor, dass das Verkehrschaos erst begonnen hat, denn ab nächstem Dienstag ist der Barfi eine Baustelle. Wer also in nächster Zeit das Tram benutz, sollte genügend Zeit einrechnen und genau auf den Fahrplan schauen.

Denn auf dem Centralbahnplatz finden die Gleisarbeiten für das neue «Euler-Gleis» statt. Seit dem neunten September ist der Tramverkehr deshalb zwischen dem Bahnhof SBB und dem Aeschenplatz eingeschränkt. Die Tramstrecke ist bis zum 18. September nur einspurig befahrbar. Die Tramverbindungen vom Bahnhof an den Aeschenplatz werden umgeleitet.

Die Linien 10 und 11 fahren deswegen über die Haltestelle «Denkmal» an den Aeschenplatz. Und die Linie 8 biegt bei der Markthalle zur Heuwaage ab und fährt von dort Richtung Kleinhüningen. Wer vom Bahnhof SBB an den Aeschenplatz kommen möchte, muss laufen oder den Zweier nehmen und umsteigen.

Wegen der Baustelle für das neue «Euler-Gleis» müssen einige Tramlinien in einer Richtung den Bahnhof SBB umfahren. Bild: BVB

Ab Donnerstag um 16 Uhr wird dann wegen des Flâneur-Festivals zusätzlich noch die Falknerstrasse für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Ab dieser Zeit und am Freitag und Samstag jeweils von 17 Uhr bis jeweils zum Betriebsschluss müssen alle Trams einen Bogen um das Stadtzentrum fahren. Die Linien 6, 8, 11 und 14 fahren via das Kunstmuseum und den Wettsteinplatz und kehren dann auf ihre gewohnten Routen zurück. Die Linien 15 und 16 schliessen ihren Kreis bei der Heuwaage, von dort fährt die 15 Richtung Markthalle als 16 weiter und umgekehrt. Auch die Linie 17 fährt nur bis zur Heuwaage und von dort wieder auf Ettingen zurück.

So werden die Drämmli während des Flâneur-Festivals jeweils 16 oder 17 Uhr an bis zum Betriebsschluss umgeleitet. Bild: BVB

Auch am Sonntag geht es mit den Einschränkungen weiter, dann findet von 8 Uhr morgens bis um 18 Uhr am Abend das Slow-up Basel-Dreiland statt. In dieser Zeit werden jedoch nur die Buslinien betroffen sein. Die BVB werden zu gegebener Zeit noch informieren. Betroffen vom Slow-up wird vor allem der motorisierte Individualverkehr sein, da viele Strassen gesperrt werden. In den betroffenen Quartieren sind durch den Veranstalter an den Liegenschaften Informationszettel aufgehängt worden, welche über die Verkehrssituation aufklären.

Gleiserneuerung auf dem Barfi

Ab Dienstag wird dann die Innenstadt schon wieder für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der Grund für die fünftägige Blockade sind Arbeiten am Birsigtunnel: Die Abdichtung des Tunnels muss am Eingang der Falknerstrasse erneuert werden. Zudem werden die Tramschienen und der Gleisunterbau an der Haltestelle Barfüsserplatz erneuert. Wieder muss der öffentliche Verkehr einen grossen Bogen um das Zentrum machen.

Von dieser Baustelle sind die gleichen Linien wie beim Flâneur-Festival betroffen und zusätzlich noch die Linie 3. Die Linien 1, 14 und 17 fahren zudem etwas anders. Der Einer fährt in dieser Zeit von der Schifflände über den Claraplatz an den Bahnhof SBB, dort wird er dann zur Linie 14, die nach Pratteln fährt. Die Linie 17 fährt in den fünf Tagen nicht nur bis zur Heuwaage, sondern via «Denkmal» bis zum MParc.

Die Linie 3 wird hingegen nur für zwei Tage umgeleitet. Dann fährt das Tram jedoch via das Theater und die Markthalle zum Burgfelderplatz und von dort auf der regulären Route weiter. Wer zum Spalentor muss, kann beim Theater in einen Tramersatz-Bus umsteigen, der von dort aus der Route des Dreiers bis zur Haltestelle «Im Westfeld» folgt. Der Bus kehrt bei der Thomaskirche und fährt via Holbeinstrasse zum Theater zurück.

Die geänderten Fahrtrouten der Tramlinien während den Bauarbeiten am Barfi. Bild: BVB

Fast ein bisschen ironisch scheint es, dass genau an diesem Wochenende des eingeschränkten ÖV-Verkehrs die Mobilitätswoche in Basel stattfindet. Vom Freitag bis zum Sonntag gibt es dazu verschiedene Events auf dem Barfüsserplatz. Zu diesen gehört auch das Slow-up, das die nicht motorisierte Bewegung fördert. Und genau diese dürfte in nächster Zeit benötigt werden, um durch die Innenstadt zu kommen.

