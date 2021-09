Erklärvideo zur Prüf-App – So kommt das Covid-Zertifikat aufs Handy Einfacher als man denkt: Das Covid-Zertifikat kommt mit ein paar Handgriffen aufs Smartphone. Wir erklären, wies geht. Rafael Zeier

So kommt das Zertifikat aufs Handy. Video: Adrian Panholzer, Rafael Zeier

Um das Covid-Zertifikat auf das Handy zu laden, braucht es die offizielle App des Bundes.

Die iPhone-Variante befindet sich hier: https://apps.apple.com/us/app/covid-certificate/id1565917320?itsct=apps_box_link&itscg=30200

Die Variante für Android (Samsung, Oppo, Huawei, Nokia, Xiaomi…) befindet sich hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet

Die Variante für neuere Huawei-Handys gibts hier: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104434571

Nur noch scannen

Hat man die nötige App, muss man nur noch den QR-Code seines Zertifikates auf Papier oder einem Bildschirm parat haben und diesen mit der App einscannen. Fertig.

Hat man nur das Handy zur Hand und keine Möglichkeit, den QR-Code auf Papier oder einem Bildschirm abzuscannen, kann man in der App auch das auf das Handy heruntergeladene PDF (die Text-Datei mit dem QR-Zertifikat) importieren.

Aber Achtung! Das Handy-Zertifikat ist nur mit einem Ausweis gültig. Da man QR-Codes leicht kopieren kann, reicht dieser alleine nicht als Nachweis.

Noch ein Tipp: In der App gibt es einen runden Knopf mit einem Neuladen-Pfeil. Wenn man den drückt, prüft die App, ob das eigene Zertifikat noch gültig ist. So erlebt man keine böse Überraschung, wenn man das Zertifikat das nächste Mal vorzeigen möchte.

Wer an einer eigenen Veranstaltung oder in einem Geschäft Covid-Codes der Gäste, Besucherinnen und Besucher scannen möchte, kann das mit einer speziellen App des Bundes. Diese heisst Covid-Check und ist ebenfalls in den Appstores zu finden.

