Skitourenboom – So kommen Einsteiger auf Touren Der meditative Aufstieg zum Gipfel und die Abfahrt jenseits des Pistenrummels finden in diesem speziellen Winter eine neue Anhängerschaft. Fünf Tipps für Skitoureneinsteiger. Andrea Freiermuth

Der Sport: Glück unterm Gipfelkreuz

Meditatives Gehen auf Fellen: Skitourengruppe im Aufstieg zum Piz Buin. Foto: Switzerland Tourism / Stefan Schlumpf

Wer es noch nie probiert hat, sieht vielleicht keinen Sinn im Skitourenfahren. Kämpft man sich doch erst während mehrerer Stunden den Berg hoch, um anschliessend bloss einmal runterzufahren.

Aber eben: Man muss es einmal erlebt haben. Das meditative Gehen auf Fellen. Die winterliche Bergwelt fernab vom Treiben am Skilift. Das magische Gefühl von absoluter Stille. Die überwältigende Freude, wenn man unter dem Gipfelkreuz heissen Tee und ein Sandwich bei bestmöglicher Aussicht geniesst. Und wenns zum Dessert noch eine Abfahrt im guten Pulver gibt, dann – ja dann, ist das Glück vollkommen.

Die Gefahren: Keine Garantie für absolute Sicherheit

Für Einsteiger empfehlenswert: Einen Lawinenkurs besuchen. Foto: PD

Leider kann man mit den Tourenski nicht einfach unbeschwert loslaufen. Anfänger können das Lawinenbulletin noch nicht richtig lesen. Sie wissen nicht, wie Hangneigung, Himmelsrichtung, Temperatur, Windstärke und Schneebeschaffenheit zusammenspielen. Auch Wetterumschwünge können in den Bergen schnell zur Gefahr werden, vor allem im Winter – wenn die Sicht schlecht oder der Wind plötzlich sehr kalt oder stark wird. Absolute Sicherheit gibt es in den Bergen nie, aber um relativ sicher zu sein, sollte man zu Beginn einen Lawinenkurs besuchen oder sich eine Bergführerin oder einen Bergführer leisten.

Derzeit gibt es etwa bei Transa kostenlose Lawineninfoabende via Zoom. Die Lawinenkunde findet in Zusammenarbeit mit Höhenfieber statt. Die Bergsportschule bietet auch diverse Kurse an, die Theorie und Praxis vereinen – von der Schnuppertour bis zum Grundkurs. Eine sichere Alternative sind Skitourenparks mit ausgeschilderten Routen.

www.hoehenfieber.ch/Transa

Die Ausrüstung: Andere Ski, anderes Outfit

Gehören für den Aufstieg zwingend zur Ausrüstung: Felle. Foto: Getty

Neben den Gefahren ist die Ausrüstung eine weitere Einstiegshürde: Man braucht alles neu beziehungsweise in einem andern Modus. Tourenski sind leichter und oft breiter als Alpinski und mit einer speziellen Bindung versehen. Auch benötigt man andere Skischuhe als auf der Piste. Ratsam, sich einen Skidress extra für diese Sportart zuzulegen: Beim Aufstieg wird es schnell warm – und man ist froh um Lüftungslöcher, atmungsaktives Outfit und das Zwiebelprinzip.

Zur Ausrüstung gehören zwingend Felle und Harscheisen, Ersteres zum Aufsteigen, Letzteres für eisige Passagen. Dazu kommt die Lawinenausrüstung, bestehend aus Schaufel, Sonde und Ortungsgerät.

Die Kosten: Unbedingt geführte Touren buchen

Foto: Getty

Eine komplette Skitourenausrüstung kostet mindestens 2000 Franken – eine grosse Investition. Allerdings gilt es zu bedenken, dass man sich beim Skitourenfahren im Vergleich zum Pistenspass die Tageskarte für Bergbahnen und Skilifte und den Zmittag in der Bergbeiz sparen kann. Das heisst, nach rund 20 Ausflügen sind die Kosten amortisiert.

Zu Beginn schliesst man sich mit Vorteil einer geführten Tour an und bezahlt die fachkundige Leitung. In der Schweiz gibt es zum Glück viele Vereine, bei denen man Mitglied werden kann. Allen voran beim Schweizer Alpen-Club (SAC) mit 111 Sektionen. Allerdings dürften beim SAC in diesem speziellen Winter viele Touren schon früh ausgebucht sein. Lohnenswert, sich nach einer Alternative umzuschauen wie etwa dem Schweizerischen Dia Alpin Club, der ursprünglich für Diabetiker gegründet wurde, inzwischen aber allen offen steht.

Und übrigens: Die Skitourenausrüstung gibt es auch Secondhand. Ein beliebter Marktplatz für Gebrauchtwaren im Bergsportbereich ist das Pinboard des Portals Gipfelbuch. Und last but not least: Wer einfach mal schnuppern will, fährt mit Mietmaterial am günstigsten.

www.gipfelbuch.ch

Skitourenparks: Sicheres Terrain für Anfänger

In mehreren Winterdestinationen (Bild: Skitourenpark am Pizol) können Einsteiger auf ausgeschilderten Routen und in unbedenklichem Gelände schnuppern. Foto: PD

Sie bestehen aus ausgeschilderten Routen in unbedenklichem Gelände. Einsamkeit und unberührte Natur findet man in Skitourenparks zwar kaum, dafür kann man hier unbeschwert schnuppern. Das Angebot wächst stetig. Denn die Macher der Skidestinationen wissen, dass sich viele Schneesportfans aus epidemiologischen Gründen nicht in die Gondel wagen.

So gibt es neu etwa einen Skitourenpark am Pizol. Die präparierte Aufstiegsspur ist drei Kilometer lang und überwindet 600 Höhenmeter. Die Abfahrt erfolgt über die reguläre Piste. Zudem lockt die Skiregion Pizol mit einem Trainingsfeld für das Lawinenverschütteten-Suchgerät (LVS). Die Trainingsanlage bei der Station Gaffia ist fest installiert und nach dem St. Galler Ski-Lockdown wieder geöffnet und kostenlos zugänglich. Testgeräte können dann bei der Bergstation der Sesselbahn Furt-Gaffia gegen ein Depot ausgeliehen werden.

Die Website von Schweiz Tourismus liefert eine informative Sammlung von acht Skitourenparks. Fünf davon liegen in der Westschweiz. Die Deutschschweiz ist mit Braunwald GL, Flumserberge SG und Diavolezza GR vertreten.

Auch in Österreich entstanden Skitourenparks, etwa am Pitztaler Gletscher. Der Park in Tirol bietet Aufstiegsspuren mit drei Anforderungsprofilen. Bis weit ins Frühjahr hinein kann man so die Gletscherwelt entdecken – als Einsteiger oder ambitionierter Skitourencrack.

www.myswitzerland.com; www.pizol.com; www.pitztal.com