Kühne Visionen für Basel – So könnte die Stadt grüner und kühler werden LDP-Grossrat Michael Hug und das Basler Architekturbüro Gruner&Friends wollen mehr als Kübelpflanzen, die ein bisschen Schatten spenden. Ihre Ideen sind radikaler. Martin Furrer

Heute noch grau – morgen vielleicht schön grün: Johanniterbrücke in Basel. Foto: Gruner&Friends

Die Kübelpflanzen auf der Dreirosenbrücke sind der – gut gemeinte, aber weniger gut gelungene – Versuch des Bau- und Verkehrsdepartements, Basel zu begrünen und zu beschatten. Die Töpfe sind zu klein, zu niedlich im Vergleich zur Dimension der Brücke. Den grossen Wurf im klimapolitischen Bemühen, die Stadt zu kühlen, stellen sie jedenfalls nicht dar.

LDP-Grossrat Michael Hug und das Basler Architekturbüro Gruner&Friends denken in Dimensionen, die über die landesübliche Kübelpflanzen-Grösse hinausgehen. Sie haben eine Vision für eine grüne Johanniterbrücke entwickelt, grüne Hochhäuser beim Bahnhof SBB und begrünte Sonnensegel in der Freien Strasse. Wer Visionen habe, solle einen Arzt aufsuchen, heisst es zwar oft spöttisch. Hug aber sagt: «Nur mit Visionen kommen wir weiter. Im Alltag werden sie dann ja leider ohnehin oft aufs Normalmass heruntergestutzt.»

Der Politiker, derzeit Präsident der Bau- und Raumplanungskommission des Grossen Rats und Co-Präsident des Vereins «Baukult – freiwillige Basler Denkmalpflege», sagt: «Grüne Korridore können nicht nur zu einer verbesserten Ästhetik und einem angenehmeren Stadtbild, sondern auch zur Schaffung von Schatten und zur Reduzierung der Hitzebelastung beitragen.» Ziel sei es, die Klima- und Begrünungsdiskussion mit neuen Ideen zu beleben. «Wir wollen einen Beitrag für ein lebenswertes und zukunftsweisendes Basel leisten», sagt der 35-jährige Jurist.

Und so sehen die Ideen von Hug und Gruner&Friends aus.



Johanniterbrücke

Würde das Stadtbild markant verändern: Eine aufgestockte Johanniterbrücke mit grüner Fussgängerpassage. Visualisierung: zvg

Dem Duo Michael Hug und Gruner&Friends schwebt eine neue, begrünte Etage auf der Johanniterbrücke vor. Es handelt sich um eine Art Über- oder Aufbau, dank der die heutige Brückenkonstruktion nicht verändert werden müsste. «Der Verkehr wird während der Bauphase und Vollendung unter der Gartenbrücke weiter passieren», heisst es in der Studie. «Für ein angenehmes Klima sorgt der stetige Wind in der Rheinzone, der auch in den warmen Monaten eine willkommene Brise auf der Gartenbrücke bietet.» Das Konzept sei auch auf die Dreirosenbrücke anwendbar.

Hug hat dazu eine schriftliche Anfrage an den Regierungsrat eingereicht, die an der nächsten Sitzung des Grossen Rates im September behandelt werden wird.



Grüne Hochhäuser beim Bahnhof

Holz statt Beton, Grün statt Grau: Skizze der Hochhäuser, die zusätzlich zu den bereits beschlossenen Hochhäusern beim Nauentor entstehen könnten. Visualisierung: zvg

In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof SBB könnten drei begrünte Wohntürme und ein Park eine Art begrüntes Stadtportal bilden. Die Hochhäuser sollen mit vorgefertigten Holzelementen erstellt, die Fassaden begrünt und mit Solarpanels ausgestattet werden, schlagen Hug und das Creative Lab Gruner&Friends vor. Damit würde die Gegend um das Nauentor zu einem Hochhaus-Hotspot, denn der Bau von Hochhäusern im Rahmen der Umgestaltung des Postreiter-Gebäudes ist bereits beschlossene Sache.



Sonnensegel in der Freien Strasse

Sonnensegel mit grüner Bepflanzung könnten Passanten in der Freien Strasse vor Hitze schützen. Visualisierung: zvg

Die Idee, die Freie Strasse mit Sonnensegeln zu beschatten, hat LDP-Grossrat Michael Hug schon Anfang Mai mit einem Vorstoss lanciert, den der Grosse Rat bereits überwiesen hat. Der neue Vorschlag lautet, diese Segel auch noch zu bepflanzen. Wie das im Detail umgesetzt werden soll, ist noch offen. Die Vision ist formuliert – der Praxistest steht natürlich noch aus.

