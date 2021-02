Corona-Impfung in der Region – So können Sie sich für einen Termin anmelden Wir haben eine Übersicht erstellt, wie Sie sich in den beiden Basel, dem Fricktal oder dem Bezirk Dorneck-Thierstein einen Impftermin sichern können. Katrin Hauser

Seitdem man sich gegen das Coronavirus impfen lassen kann, kommt es in der Region Basel immer wieder zu Unklarheiten. Das liegt zum einen daran, dass die Kantone den Anmeldevorgang verschieden handhaben, zum anderen, dass sie das Vorgehen immer wieder anpassen. Mit der Hoffnung, etwas Klarheit darüber zu schaffen, wie Sie sich in den beiden Basel, dem Fricktal oder dem Bezirk Dorneck-Thierstein einen Impftermin sichern können, haben wir eine Übersicht erstellt, die wir laufend aktualisieren.

So ist das Vorgehen in Basel-Stadt

Im Kanton Basel-Stadt gibt es zwei Möglichkeiten, sich für einen Impftermin anzumelden:

Via Website (https://www.coronaimpfzentrumbasel.ch/)

Via Telefon über die Hotline 0800 555 655

Bis zum 8. Februar kann man sich aber weder auf dem einen noch dem anderen Weg anmelden, da es zu Lieferverzögerungen des Impfstoffs von Moderna kam. Frühestens ab Montag, 8. Februar, werden auf der Website Coronaimpfzentrumbasel.ch wieder neue Termine für Erstimpfungen aufgeschaltet. Meist sind diese innert weniger Stunden ausgebucht. Es lohnt sich also, die Website bereits am Morgen früh zu konsultieren. Allerdings gibt es auch Tage, an denen man die Website umsonst aktualisiert, weil keine Impftermine aufgeschaltet werden. Eine Warteliste für Impfwillige führt der Kanton Basel-Stadt derzeit noch nicht. Das Gesundheitsdepartement schreibt jedoch, dass es diese Möglichkeit gerade prüft.

So ist das Vorgehen in Baselland

Im Kanton Baselland gibt es dieselben beiden Möglichkeiten, sich für einen Termin registrieren zu lassen:

Via Website (https://impfanmeldung.bl.ch/)

Via Telefon über die Hotline 058 387 77 07

Das System im Kanton Baselland ist jedoch anders als im Kanton Basel-Stadt, denn es gibt eine Warteliste. Das heisst: Jede Person, die über 75 Jahre alt ist oder an bestimmten Vorerkrankungen leidet, kann sich für einen Impftermin vorregistrieren lassen. Sie erhält dann ein SMS mit dem Termin, sobald dieser verfügbar ist.

Es ist bei der Registrierung möglich, zwischen dem Impfzentrum in Lausen und jenem in Muttenz zu wählen. Nicht möglich ist es, Datum und Uhrzeit des Termins selbst auszusuchen. Aufgrund der beschränkten Menge an Impfstoff kann es sein, dass manche ihren Termin erst im Frühling erhalten.

Künftig sollen ausserdem bestimmte Hausärzte die Impfung verabreichen können. Um welche Praxen es sich handelt und ab wann das Angebot bereitsteht, ist noch nicht bekannt.

So ist das Vorgehen im Kanton Aargau

Im Fricktal im Kanton Aargau ist das Vorgehen zur Anmeldung wiederum anders:

Wer kann, meldet sich via Website (https://ag.impfung-covid.ch/) an. Zur Onlineanmeldung ist es nötig, ein Mobiltelefon zu besitzen.

Personen ohne Mobiltelefon und ohne Zugang zum Internet erhalten in Aargauer Apotheken Unterstützung bei der Anmeldung zur Covid-19-Impfung.

Der Kanton Aargau führt gleich wie der Kanton Baselland eine Warteliste. Das heisst, für die Einwohner des Fricktals gilt: Wer sich selbst oder eine andere Person für einen Impftermin registriert, erhält ein SMS mit einem Termin, sobald dieser verfügbar ist. Bei der Anmeldung kann man wählen, in welchem Impfzentrum man sich impfen lassen will. Für die Fricktalerinnen und Fricktaler sind derzeit die Zentren in Windisch und Aarau am nächsten. Bald soll ein Zentrum Rheinfelden/Laufenburg eröffnet werden.

Das Datum des Termins lässt sich nicht wählen. Auch die Gesundheitsbehörden im Aargau weisen darauf hin, dass es aufgrund der Lieferschwierigkeiten sein kann, dass man seinen Termin erst im Frühling 2021 erhält.

So ist das Vorgehen im Kanton Solothurn

Solothurn regelt die Anmeldung nahezu identisch wie Baselland:

Via Website (https://so.impfung-covid.ch/)

Via Telefon unter der Nummer 032 627 74 11

Derzeit sind im Kanton Solothurn wegen Lieferschwierigkeiten keine zeitnahen Termine für Erstimpfungen erhältlich. Allerdings führt Solothurn wie Baselland und Aargau eine Warteliste. Das heisst, auch für die Bewohner des Bezirks Dorneck-Thierstein gilt: Wer sich selbst oder eine andere Person für einen Impftermin registriert, erhält ein SMS mit einem Termin, sobald dieser verfügbar ist. Die Einwohner des Kantons dürfen das Impfzentrum wählen. Die Zentren in Olten und Breitenbach werden zwar erst am 8. Februar eröffnet, sind aber bereits wählbar. Das Datum des Termins lässt sich nicht aussuchen.

Speziell im Kanton Solothurn ist, dass neben der Impfzentren auch Hausärzte Impfungen vornehmen können. Um diese vor zu vielen Anfragen zu schützen, publiziert der Kanton allerdings kein Verzeichnis, welche Hausarztpraxen in dieses Pilotprojekt eingebunden sind.

Wer kann sich impfen lassen?

Nach wie vor können sich in allen vier Nordwestschweizer Kantonen nur Personen impfen lassen, die 75-jährig oder älter sind oder eine Vorerkrankung haben, die ein erhöhtes Risiko für eine Covid-19-Erkrankung birgt.