Zum Start am Wochenende – So können Sie in diesem Jahr die Herbstmesse besuchen

Abo Zertifikatspflicht Mit «Zutrittsbändeli» dürfen 3-G an die Herbstmesse

An sechs Messeplätzen herrscht Zertifikatspflicht ab 16 Jahren. Nur am Petersplatz und am Häfelimarkt ist der Zugang frei, weil diese als Märkte und nicht als Veranstaltungen gelten.