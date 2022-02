Keine Einschränkungen im Baselbiet – So können Sie in den Gemeinden Fasnacht feiern Die Baselbieter Fasnacht 2022 darf ohne Schutzmassnahmen stattfinden. Wir haben nachgefragt, welche Gemeinden jetzt spontan den Kurs wechseln. Karoline Edrich

In Liestal wird dieses Jahr nun doch noch ein Umzug stattfinden. Foto: Florian Bärtschiger

Nachdem der Bundesrat die Massnahmen am Mittwoch im grossen Stil gelockert hat, kam auch aus dem Baselbiet eine freudige Botschaft: Die fasnächtlichen Aktivitäten dürfen hier ohne Einschränkungen stattfinden. Für die Fasnachtskomitees in den Gemeinden kommt die Neuigkeit, zwei Wochen vor Beginn, mehr als spontan. Einige ziehen jetzt auf die Schnelle noch mal alle Register für eine möglichst normale Fasnacht, andere bleiben bei einer stark eingeschränkten Variante. Ein Überblick zeigt, was in einigen Baselbieter Gemeinden während der Fasnacht los ist.