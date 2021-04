Alternatives Tourismuskonzept – So können Sie gratis Ferien machen Verreisen und keinen Rappen für die grosszügige Unterkunft bezahlen? Das geht mit Haustauschferien. Man muss dafür nur gewisse Hemmschwellen überwinden. Denise Jeitziner

Von den Färöern nach Luzern und umgekehrt: Überall auf der Welt gibt es Menschen, die in den Ferien gegenseitig ihr Zuhause tauschen. Foto: Bildmontage

Wenn man Ferien definieren müsste, die perfekt in die heutige Zeit passen, dann wären das Haustauschferien. Statt ein Hotel zu buchen, verbringen Menschen in aller Welt ihre verlängerten Wochenenden, Sommerferien oder Städtetrips im Zuhause von anderen und geben dafür ihre eigenen vier Wände frei.

Das ist gratis – perfekt in Zeiten, in denen aufs Budget geachtet werden muss. Das ist ökologisch – man nutzt und teilt private Wohnungen und Häuser, statt kalte Ferienbetten zu wärmen, die in der Zwischensaison leer stehen. Und das ist individuell – anstelle eines sterilen Hotelzimmers bezieht man eine authentische Bleibe.