Bilder auf sozialen Medien – So können sich Betroffene gegen unvorteilhafte Darstellungen wehren Bilder wie jenes des Superfans der Schweizer Nati verbreiten sich im Internet rasend schnell. Darüber freuen sich längst nicht alle Betroffenen. Sie können mehrere rechtliche Schritte ergreifen. Bernhard Kislig

Sogar der Londoner Bürgermeister twitterte die Bilder des momentan bekanntesten Fans der Schweizer Nationalmannschaft. Screenshots: PD

Am Fussballspiel zwischen Weltmeister Frankreich und der Schweiz brachte keiner das Wechselbad der Gefühle so treffend zum Ausdruck wie Luca Loutenbach aus dem Jura: In der 90. Minute steht ihm die Verzweiflung über den Rückstand der Schweizer ins Gesicht geschrieben. Kurz darauf, als die Schweiz den Ausgleichstreffer erzielt, gibt es für Loutenbach kein Halten mehr: Er reisst sich das Shirt vom Leib und feuert seine Mannschaft inbrünstig an. Die Bilder von Luca Loutenbach gehen um die Welt. Unter anderem twittert der Londoner Bürgermeister die beiden Szenen und bezeichnet den Schweizer Fan als «Man of the Match». Doch die Verbreitung solcher Bilder ist rechtlich problematisch.

