Medikamente, Batterien, Unterkunft – So können Baselbieter und Baslerinnen der Ukraine helfen Viele Leute in der Nordwestschweiz wollen Kriegsopfern beistehen, die Koordination läuft auf Hochtouren. Eine Übersicht der Aktionen.

Vor dem Basler Rathaus finden immer wieder Mahnwachen gegen die russische Invasion in der Ukraine statt. Foto: Pino Covino

Gross ist nach Kriegsausbruch die Not vieler Ukrainerinnen und Ukrainer, gross ist auch die Hilfsbereitschaft in der Schweiz und am Rheinknie. So hat die Römisch-katholische Kirche Basel-Stadt 20’000 Franken Soforthilfe für die Caritas Schweiz in der Ukraine versprochen; das Basler Unispital will 30 Sauerstoffkonzentratoren ins Kriegsgebiet schicken; in den sozialen Medien bieten etliche Privatpersonen eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge an.

Doch die Hilfsbereitschaft ist oft auch mit Fragen gepaart: Wie kann man als Schweizerin oder Schweizer am besten helfen? Mit Geld? Wo kann man Medikamente oder auch warme Kleidung abgeben? Wie kommen die Güter in die Krisenregion? Hier eine Übersicht zu regionalen und landesweiten Hilfsaktionen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Botschaft in Bern

Die Botschaft der Ukraine in Bern ruft zum Spenden auf und organisiert Hilfstransporte ins Kriegsgebiet. Gebraucht würden insbesondere medizinische Güter wie mobile Defibrillatoren, chirurgische Einwegprodukte, medizinische Handschuhe, Schmerzmittel oder auch Bandagen. Die Materialien werden werktags zwischen 16 und 19 Uhr in der Botschaft nach Vereinbarung entgegengenommen (Kontakt: swisshelpukraine@gmail.com).

Basler Verein

Der Verein Ukrainer in Basel steht laut eigenen Angaben «seit 2014 im engen Kontakt mit Hilfsorganisationen und Freiwilligen in der Ukraine, die gezielt vor Ort Hilfe leisten». Er ruft zu Sach- und Geldspenden für Menschen im Kriegsgebiet sowie für ukrainische Flüchtlinge auf (IBAN: CH2809000000617939209). Freiwillige Fahrdienste würden einmal wöchentlich von Basel in Richtung Krisengebiet aufbrechen. Man organisiere Annahme, Lagerung und Verteilung unterschiedlicher Produkte, von Medizin über Hygieneartikel und Thermodecken bis zu Batterien und Powerbanks, heisst es auf der einschlägigen Homepage. Die Lagerung finde aktuell bei Andriy Dragan an der Gundeldingerstrasse 63 statt. Eine genaue Liste der benötigten Produkte finden Sie hier. Vor Spendenabgabe wird um Kontaktaufnahme gebeten (Kontakt: 076 406 22 55).

Aktion der Business School

Die Basel School of Business organisiert bis Ende Woche einen Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze. Mitgenommen werden Produkte des täglichen Bedarfs für flüchtende Frauen und Kinder: Zahnpasta, Seife, Desinfektionsmittel, Shampoo, Damenbinden, Windeln, Babynahrung in Pulverform. Auch Erste-Hilfe-Artikel sind gefragt. Sachspenden können auf dem Schulcampus am Centralbahnplatz 12 abgegeben werden. Man kann die Schule auch anrufen, um die Waren abholen zu lassen. Für Geldspenden und kräftige Arme beim Sammeln und Verladen der Waren ist man ebenfalls dankbar (Kontakt: info@thebaselschool.ch, IBAN: CH1304835123985041003).

Unterkunft für Flüchtlinge

Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz werden über verschiedene Plattformen im Internet organisiert. Privatpersonen können Angebote auf der Website www.campax.org sowie auf www.shelter4ua.com aufgeben. Wer Wohnungen oder Zimmer für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchte, kann sich laut Angaben des Kantons Basel-Stadt zudem bei der Stelle «Gastfamilien für Flüchtlinge GGG – Stichwort Ukraine» melden (Kontakt: 075 413 99 65).

Rotes Kreuz, Caritas, Glückskette

Auch Caritas Schweiz, die Glückskette, das Schweizerische Rote Kreuz und Save the Children sind auf Geldspenden angewiesen. Und schliesslich kann man die ukrainischen Streitkräfte über ein Schweizer Konto der ukrainischen Nationalbank unterstützen.

Dieser Text soll eine Übersicht über Hilfsaktionen bieten. Die Redaktion geht davon aus, dass es sich um seriöse Angebote handelt. Sie hat diese allerdings nicht mittels unabhängiger Quellen überprüft.

