Die vier besten Tipps von den Profis – So kleidet man sich modisch und nachhaltig 27 Basler Läden beteiligen sich an der allerersten Fashion Revolution Week der Stadt. Wir haben bei einigen von ihnen nachgefragt, wie man sich im Modealltag nachhaltiger verhält. Eine Auswahl der besten Antworten. Julia Gisi

Die Fashion Revolution Week will auf die prekären Zustände in der Textilindustrie aufmerksam machen. Der Gründerverein aus London existiert schon seit 2013. Hier eine Kundgebung aus Deutschland (2018). Foto: Gregor Fischer (Keystone)

Unauffällig auffällig

Sei es eine unifarbene Bluse mit speziellen Bordüren oder ein subtil ungewöhnlicher Kragen: Zeitlose Mode, die einem nicht so schnell verleidet, überlebt besonders lang im Kleiderschrank. Hier abgebildet: die britische Stil-Ikone Alexa Chung. Foto: Brian Ach (Keystone)

Modetrends sind bekanntlich vergänglich – und was gerade die gefragteste Farbe oder der populärste Schnitt der Saison sein mag, wird in fünf Jahren vielleicht schon wieder altbacken wirken. Beim Ooid-Store an der St.-Johanns-Vorstadt 33 rät man darum davon ab, auf schnelllebige Designs zu setzen. Für ein zeitloses Oberteil, das auf Dauer auch noch gefällt, gibt es folgenden Tipp: «Am besten kauft man ein unifarbenes Shirt in einer Farbe, die einem steht und das auf unauffällige Art auffällig ist.» Das könne etwa bei der Haptik sein – «sei es durch eine Waffelbindung oder feine Borten. Hauptsache, es ist nicht einfach nur ein Basic, das einem dann verleidet.» Bei den Hosen gilt: «Hat man einmal einen Schnitt gefunden, der einem steht, bleibt man am besten dabei. Denn so fühlt man sich auf Dauer darin wohl und sieht erst noch gut aus.»