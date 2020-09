Jobcoach – So klappts mit der Karriere Von Analysefähigkeit bis Networking: Unser Jobcoach verrät die 13 wichtigsten Zutaten für beruflichen Erfolg. Noémi Nagy

Fachwissen und Fachkompetenzen sind wichtig für beruflichen Erfolg – aber längst nicht alles. Foto: Getty Images

Was ist beruflicher Erfolg? Nun, es kommt drauf an, wen man fragt. Für die einen ist es das sechsstellige Salär, für die anderen ein paar Buchstaben vor dem Namen, ein wichtig klingender Jobtitel oder das Prestigebüro im Stockwerk mit der guten Aussicht. Wieder andere möchten möglichst viel Freizeit, mehrere Monate lang reisen können oder von Zuhause (oder dem Strand in Thailand) aus arbeiten dürfen. Berufserfolg ist subjektiv – erfolgreich ist, wer zufrieden ist mit seiner Arbeit.